Руне, Фриц, Зверев и Берреттини заявились на турнир в Мюнхене, Тим получил wild card
Опубликована заявка турнира ATP 250 в Мюнхене, который пройдет 17-23 апреля.
В Германии планируют выступить:
- действующий чемпион Хольгер Руне;
- Тэйлор Фриц;
- двукратный чемпион Александр Зверев;
- финалист-2019 Маттео Берреттини;
- прошлогодний финалист Ботик ван де Зандшульп;
- чемпион-2019 Кристиан Гарин.
Доминик Тим, Ян-Леннард Штруфф и Оскар Отте получили wild card в основную сетку.
Полностью список участников здесь.
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