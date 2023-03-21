Руне, Фриц, Зверев и Берреттини заявились на турнир в Мюнхене, Тим получил wild card

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Мюнхене, который пройдет 17-23 апреля.

В Германии планируют выступить:

Доминик Тим, Ян-Леннард Штруфф и Оскар Отте получили wild card в основную сетку.

Полностью список участников здесь.

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