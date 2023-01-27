Прямой эфир Miami Open 2023 по теннису

Теги Miami Open Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

С 21 марта по 2 апреля 2023 года на кортах Hard Rock в Майами-Гарденс в штате Флорида пройдет турнир по теннису Miami Open 2023. В нем примут участие все сильнейшие теннисисты планеты, кроме первой ракетки мира Новака Джоковича из-за его отказа вакцинироваться. Прямой эфир матчей спортсменов точно можно будет увидеть на канале Tennis Channel, как сообщает официальный сайт турнира.

Расписание и результаты Miami Open 2023

Других трансляторов пока не называют, но соревнования можно будет посмотреть на сайтах букмекеров. Для этого нужно будет зарегистрироваться и в некоторых случаях сделать ставки. В турнире примут участие и российские теннисисты. На соревнованиях в Соединенных Штатах сейчас успешно выступает Даниил Медведев, прямой эфир его матчей на Майами Опен 2023 также можно будет увидеть на сайтах букмекеров, в тематических телеграм-каналах или группах ВКонтакте. Не исключено, что матчи можно будет посмотреть на канале Eurosport.

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