Майами (ATP). Рублев и Алькарас попали в одну половину сетки, Медведев, Хачанов и Циципас – в другую

Стала известна сетка «Мастерса» в Майами.

Действующий чемпион Карлос Алькарас получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с Факундо Банисом или квалифаером.

В одну четверть с ним попали Хольгер Руне (7) и Тэйлор Фриц (9). Энди Маррей встретится с Душаном Лайовичем.

Андрей Рублев (6) оказался во второй четверти. Он поборется с Александром Бубликом или Джей-Джеем Вульфом.

В этой же части сетки сыграют Каспер Рууд (3), Янник Синнер (10), Александр Зверев (13).

Даниил Медведев (4) в третьей четверти встретится с Роберто Карбаллесом Баэной или Бернабе Сапатой Мираллесом. В четвертьфинале он может выйти на Хуберта Хуркача (8).

В нижней четверти Карен Хачанов (14) поборется с Томасом Мартином Этчеверри или квалифаером.

На Стефаноса Циципаса (2) выйдет победитель матча между Ришаром Гаске и квалифаером, на Феликса Оже-Альяссима (5) – между Тиаго Монтейро и Джейсоном Кублером.

Соперником Доминика Тима (WC) станет Лоренцо Сонего.

Полностью сетке здесь.

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