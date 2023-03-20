Майами (ATP). Рублев и Алькарас попали в одну половину сетки, Медведев, Хачанов и Циципас – в другую

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Стала известна сетка «Мастерса» в Майами.

Действующий чемпион Карлос Алькарас получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с Факундо Банисом или квалифаером.

В одну четверть с ним попали Хольгер Руне (7) и Тэйлор Фриц (9). Энди Маррей встретится с Душаном Лайовичем.

Андрей Рублев (6) оказался во второй четверти. Он поборется с Александром Бубликом или Джей-Джеем Вульфом. 

В этой же части сетки сыграют Каспер Рууд (3), Янник Синнер (10), Александр Зверев (13).

Даниил Медведев (4) в третьей четверти встретится с Роберто Карбаллесом Баэной или Бернабе Сапатой Мираллесом. В четвертьфинале он может выйти на Хуберта Хуркача (8).

В нижней четверти Карен Хачанов (14) поборется с Томасом Мартином Этчеверри или квалифаером.

На Стефаноса Циципаса (2) выйдет победитель матча между Ришаром Гаске и квалифаером, на Феликса Оже-Альяссима (5) – между Тиаго Монтейро и Джейсоном Кублером.

Соперником Доминика Тима (WC) станет Лоренцо Сонего.

Полностью сетке здесь.

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17 комментариев

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Денис Шмелев
Ответ sedric
Опять Хуркач в 1/4)
Вместо него там может оказаться Шелтон. )
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Эль Иберико
а где Чокер?
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0
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Россия будет свободной
Со всеми этими алькарасами, руне и прочими дрейперами Циципас рискует завершить карьеру без единого шлема
+3
0
+3
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sined2000
Финал Медведев - Алькарас часть 2: Реванш )))
+1
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Никита Волк
Кроме Хуркача, который в прошлом году в 1/4 и выбил Даню
Хуркач так себе сейчас
+2
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+2
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LeNok
Из интересного-чф Алькараз-Руне может быть очень жарким,Хуркач-Шелтон неплохая вывеска.Ну и Медведевские чф с Хуркачем и пф с Ципой могут быть интересными
+4
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+4
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Илья Городищ
У Дани очень приятная сетка, у Андрюхи тоже норм, за исключением Синнера, выбьет его итальянец похоже
+5
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+5
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LeNok
Ну свиду у Дани и Андрея сетка до чф неплохая вроде.Здесь больше вопрос в игровых кондициях.Вчера подавал и двигался Медведев плохо
+3
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+3
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Никита Волк
Ответ Никита Волк
Кроме Хуркача, который в прошлом году в 1/4 и выбил Даню
Гуркач, кстати, от Шелтона вылететь может, очень хорошо играет
+3
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as009595@icloud.com
Ждем повторение финала иу, Алькарас и Медведев в собственной лиге как Новак и Рафа в 2011 году
+5
-1
+4
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Йенс Мустерманн
Рудик сходу может от Ивашки отлететь 🤣
Ждём четвертьфинал Карась-Руняша - центральный матч этого розыгрыша Майами Оупен ☝🏻
+4
-2
+2
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ProLL
Сетка, по сути, халявная у Медведева, напрягает только календарь его - столько турниров, а он ещё и в Мексику поперся за чеком, когда Майами на носу. Даже если физически выдержит, морально изматывают очень такие манёвры.
+11
0
+11
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Welshman09
Сетка турнира АТП в Майами в виде вики-статьи:

https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Miami_Open_–_Men%27s_singles
+1
0
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Никита Волк
Ответ Никита Волк
Как по мне, тут до финала без проблем можно идти, если он будет играть хотя бы неплохо, нет соперников в нижней половине.
Кроме Хуркача, который в прошлом году в 1/4 и выбил Даню
+11
0
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Никита Волк
Ответ AsthmaSundby
У Медведева в этот раз до 1/4 похоже на конкретную халяву
Как по мне, тут до финала без проблем можно идти, если он будет играть хотя бы неплохо, нет соперников в нижней половине.
+1
0
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sedric
Опять Хуркач в 1/4)
+1
0
+1
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AsthmaSundby
У Медведева в этот раз до 1/4 похоже на конкретную халяву
+15
0
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