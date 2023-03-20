Майами (ATP). Рублев и Алькарас попали в одну половину сетки, Медведев, Хачанов и Циципас – в другую
Стала известна сетка «Мастерса» в Майами.
Действующий чемпион Карлос Алькарас получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с Факундо Банисом или квалифаером.
В одну четверть с ним попали Хольгер Руне (7) и Тэйлор Фриц (9). Энди Маррей встретится с Душаном Лайовичем.
Андрей Рублев (6) оказался во второй четверти. Он поборется с Александром Бубликом или Джей-Джеем Вульфом.
В этой же части сетки сыграют Каспер Рууд (3), Янник Синнер (10), Александр Зверев (13).
Даниил Медведев (4) в третьей четверти встретится с Роберто Карбаллесом Баэной или Бернабе Сапатой Мираллесом. В четвертьфинале он может выйти на Хуберта Хуркача (8).
В нижней четверти Карен Хачанов (14) поборется с Томасом Мартином Этчеверри или квалифаером.
На Стефаноса Циципаса (2) выйдет победитель матча между Ришаром Гаске и квалифаером, на Феликса Оже-Альяссима (5) – между Тиаго Монтейро и Джейсоном Кублером.
Соперником Доминика Тима (WC) станет Лоренцо Сонего.
Полностью сетке здесь.
Ждём четвертьфинал Карась-Руняша - центральный матч этого розыгрыша Майами Оупен ☝🏻
https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Miami_Open_–_Men%27s_singles