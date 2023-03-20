Карлос Алькарас: «Очень хочу снова сыграть против Новака. Нам не хватает его в туре»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас отреагировал на возвращение на первую строчку рейтинга.

– Здорово снова стать №1. Конечно, каждый игрок хочет быть №1, и снова исполнилась моя мечта. Очень приятно опережать таких великолепных игроков, как Новак и другие топы.

– Прошел почти год с тех пор, как вы играли с Новаком Джоковичем [в Мадриде]. Вы пропустили Australian Open, он – US Open. Ждете следующего матча против него?

– Да, конечно. Новак – один из лучших игроков в мире. Это очевидно. Если хочешь быть лучшим, нужно побеждать лучших.

Я очень хочу снова сыграть против Новака. Нам не хватает его в туре, и мы надеемся, что он очень-очень скоро вернется. Конечно, было бы здорово снова против него сыграть.

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5 комментариев

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as009595@icloud.com
Согласен с Алькарасом, не смотря ни на что Новак остается одним из лучших игроков в мире, хоть Рафа травмирован, хоть Новак потерял первое место и уступает щас Медведеву и Алькарасу по игре
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old folk
Настоящий некстван с потенциалом 10 шлемов, но травм пока многовато(
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-1
-1
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Typizza
Алькарас, конечно, машина. Вернулся после травмы, как-будто и не пропускал.
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-1
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dimon 2.0
дерзит малец
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Верховенский1990
Еще сыграете Карлос, для начала даешь финал в Монте-Карло!
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