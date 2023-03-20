Карлос Алькарас: «Очень хочу снова сыграть против Новака. Нам не хватает его в туре»

отреагировал на возвращение на первую строчку рейтинга.

– Здорово снова стать №1. Конечно, каждый игрок хочет быть №1, и снова исполнилась моя мечта. Очень приятно опережать таких великолепных игроков, как Новак и другие топы.

– Прошел почти год с тех пор, как вы играли с [в Мадриде]. Вы пропустили Australian Open, он – US Open. Ждете следующего матча против него?

– Да, конечно. Новак – один из лучших игроков в мире. Это очевидно. Если хочешь быть лучшим, нужно побеждать лучших.

Я очень хочу снова сыграть против Новака. Нам не хватает его в туре, и мы надеемся, что он очень-очень скоро вернется. Конечно, было бы здорово снова против него сыграть.

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