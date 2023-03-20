Даниил Медведев: «Алькарас заслуженно №1. Если бы Джокович сыграл все турниры, рейтинг мог бы быть другим. Но не должно быть никаких «но»

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев прокомментировал возвращение Карлоса Алькараса на первую строчку рейтинга.

Чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс обошел Новака Джоковича, который не смог выступить в США, потому что не привит от коронавируса.

– Вы были № 1, Карлос снова будет № 1. Как вы, игроки, воспринимаете нынешний рейтинг, учитывая ситуацию с Новаком? Он не везде мог выступать. На ваш взгляд, является ли это лидерство настоящим?

– Да, на 100%. Конечно, жаль, что Новак не может играть на всех турнирах, и я уверен, что все хотели бы, чтобы он участвовал, потому что интересно смотреть его матчи. Он очень хорошо играет.

Но что есть, то есть. Если у кого-то травма, не знаю, например, Рафа какое-то время травмирован. Можно так же сказать, что если бы у Рафы не было травмы, то он был бы №1. Но мы не можем этого знать, потому что у него травма.

То же и с Новаком. Конечно, если бы Джокович сыграл все турниры, рейтинг мог бы быть другим. Но... Но не должно быть никаких «но».

Карлос заслуженно №1. За последние 52 недели он заработал больше очков, чем все остальные, и именно так устроены рейтинги. Кроме того, он был №1 по итогам прошлого года, а я этого еще не добивался, но обязательно постараюсь.

Медведев таки проиграл – впервые за 20 матчей. Алькарас его разгромил и стал №1 в мире

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верховенский1990
Ответ Tarkovski
Если Алькарас к 25 годам набьёт 10 Шлемов - он точно замахнётся на общий рекорд по мейджорам
Ну это если травмы не замучают, стабильно выигрывать ТБШ из года в год на протяжении очень долгого времени - нужно железное здоровье.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
Правильно. Все в равных условиях, Джокович сам решил устраниться
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tarkovski
Если Алькарас к 25 годам набьёт 10 Шлемов - он точно замахнётся на общий рекорд по мейджорам
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaiki
Помнится была новость недавно, что Даня с Рублём должны в понедельник выставку в Мехико играть. Есть инфа, полетел он туда или нет? Если он собирается в Майами играть (где-то в пятницу-субботу должен начать), гонять ещё в Мексику конечно не комильфо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верховенский1990
Ответ VaD
Это еще Джоковичу повезло, что Алькарас пропустил Итоговый и АО из-за травмы.
Вы же вроде у нас маститый теннисный эксперт? Ну допустим в Австралии Алькарас и хорошо бы выступил, но напомните мне какие результаты Алькараса в залах, вроде не очень?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VaD
Это еще Джоковичу повезло, что Алькарас пропустил Итоговый и АО из-за травмы.
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стэн Смит
Новак большими шлемами закроет всё вопросы 💪💪💪
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий