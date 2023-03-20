Даниил Медведев: «Алькарас заслуженно №1. Если бы Джокович сыграл все турниры, рейтинг мог бы быть другим. Но не должно быть никаких «но»

прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга.

Чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс обошел Новака Джоковича, который не смог выступить в США, потому что не привит от коронавируса.

– Вы были № 1, Карлос снова будет № 1. Как вы, игроки, воспринимаете нынешний рейтинг, учитывая ситуацию с ? Он не везде мог выступать. На ваш взгляд, является ли это лидерство настоящим?

– Да, на 100%. Конечно, жаль, что Новак не может играть на всех турнирах, и я уверен, что все хотели бы, чтобы он участвовал, потому что интересно смотреть его матчи. Он очень хорошо играет.

Но что есть, то есть. Если у кого-то травма, не знаю, например, Рафа какое-то время травмирован. Можно так же сказать, что если бы у Рафы не было травмы, то он был бы №1. Но мы не можем этого знать, потому что у него травма.

То же и с Новаком. Конечно, если бы Джокович сыграл все турниры, рейтинг мог бы быть другим. Но... Но не должно быть никаких «но».

Карлос заслуженно №1. За последние 52 недели он заработал больше очков, чем все остальные, и именно так устроены рейтинги. Кроме того, он был №1 по итогам прошлого года, а я этого еще не добивался, но обязательно постараюсь.

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