Медведев о 19 победах подряд: «Очень разочарован, что серия закончилась, но она придала мне уверенности. Теперь пришло время для новой»
Даниил Медведев поделился эмоциями после первого поражения с января. В финале в Индиан-Уэллс он проиграл Карлосу Алькарасу – 3:6, 2:6.
– Прервалась ваша победная серия.
– Черт, в одном матче от личного рекорда. Я правда разочарован (улыбается).
– Но чувствуете облегчение, как будто исчезло давление?
– Нет, я очень разочарован, потому что однажды, если не ошибаюсь, у меня было 20 побед (на стыке сезонов 2020-го и 2021 года – Sports.ru). Было бы здорово побить этот рекорд и как можно больше продлить серию.
Здорово, когда получаются такие серии. Чувствуешь себя прекрасно, потому что по ходу всегда будут более легкие по рейтингу соперники, но и топы тоже. Если только ты не играешь шесть турниров 250 подряд, но это редкость.
Да, я очень разочарован, что эта серия закончилась, но она придала мне уверенности. Потому что в прошлом году именно этого мне не хватало, таких серий. Я иногда выходил в финалы, был в полуфинале в Цинциннати, вроде бы играл хорошо, но в полуфинале показал недостаточно высокий уровень.
Мне удалось выиграть 19 матчей подряд. Я этим горжусь, и теперь пришло время для новой серии. Другого пути в теннисе нет.
Медведев таки проиграл – впервые за 20 матчей. Алькарас его разгромил и стал №1 в мире
Но Карась просто монстр, молодой, резкий, энергия так и прет, да еще и покрытие подходит - против такого надо быть в идеальной форме, а Даниил все-таки подустал, практически два месяца без продыху играет.
одно дело знать, другое дело смочь
"Медведев подготовился к речи на награждении лучше, чем к матчу".
Преимущества не было, Карлос свел его на нет.
Вчера он был очень на высоте.
Грунт, трава и потом только хард
Но там и Джок уже будет , Зверев форму наберет , Карлито , да и Надаль еще травмы залечит
Главное из этих 19 матчей -Даня снова поверил в себя и его снова стали боятся ( видя его прежнего)