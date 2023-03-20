Медведев о 19 победах подряд: «Очень разочарован, что серия закончилась, но она придала мне уверенности. Теперь пришло время для новой»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поделился эмоциями после первого поражения с января. В финале в Индиан-Уэллс он проиграл Карлосу Алькарасу – 3:6, 2:6.

– Прервалась ваша победная серия.

– Черт, в одном матче от личного рекорда. Я правда разочарован (улыбается).

– Но чувствуете облегчение, как будто исчезло давление?

– Нет, я очень разочарован, потому что однажды, если не ошибаюсь, у меня было 20 побед (на стыке сезонов 2020-го и 2021 года – Sports.ru). Было бы здорово побить этот рекорд и как можно больше продлить серию.

Здорово, когда получаются такие серии. Чувствуешь себя прекрасно, потому что по ходу всегда будут более легкие по рейтингу соперники, но и топы тоже. Если только ты не играешь шесть турниров 250 подряд, но это редкость.

Да, я очень разочарован, что эта серия закончилась, но она придала мне уверенности. Потому что в прошлом году именно этого мне не хватало, таких серий. Я иногда выходил в финалы, был в полуфинале в Цинциннати, вроде бы играл хорошо, но в полуфинале показал недостаточно высокий уровень.

Мне удалось выиграть 19 матчей подряд. Я этим горжусь, и теперь пришло время для новой серии. Другого пути в теннисе нет.

Медведев таки проиграл – впервые за 20 матчей. Алькарас его разгромил и стал №1 в мире

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14 комментариев

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billy_pilgrim
Мдаа... жаль, что все-таки на финал попался Алькарас. Мне кажется любого другого соперника Медведь бы убрал.
Но Карась просто монстр, молодой, резкий, энергия так и прет, да еще и покрытие подходит - против такого надо быть в идеальной форме, а Даниил все-таки подустал, практически два месяца без продыху играет.
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costa0545
Если бы прокомментировал Тарпищев, поражение в финале, я думаю он просто сказал бы, что Алькарас во всех аспектах игры был сильнее Даниила и это надо признать, что это так и есть, он пикового Медведева и не заметил в финале)))
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nolan_90
Ответ honeycutt
ну вот вчерашние пять геймов как бы намекнули, что не все. и показали, как против Даниила играть.
показали, как будто этого раньше все не знали, даже в каментах на спортсе этот рецепт постоянно писали)

одно дело знать, другое дело смочь
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atelos
Ответ lamlam
ты топ или кто? что за бред про уверенность? сколько лет ты в теннисе?
lamlam - хлам
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СладкаЯгода
Финал получился как бы не очень. Но международная реакция на финал очень активна. Финал АО обсуждали меньше. Больше всех мне понравилось:
"Медведев подготовился к речи на награждении лучше, чем к матчу".
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melmi
Ответ honeycutt
ну вот вчерашние пять геймов как бы намекнули, что не все. и показали, как против Даниила играть.
Согласен . Вчера было много ошибок . И так за 2 сета Даня и не смог подобрать ключей к Карлито. Может на жестком харде шансы увеличатся . Но до этого еще далеко
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lamlam
ты топ или кто? что за бред про уверенность? сколько лет ты в теннисе?
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slim shady 123
Ответ honeycutt
вот все гонят на Ципу, что он стал клиентом Карася, а там хоть в матчах борьба и максимум сетов. а вот вчера разложил Карлитос Медведа так, что закрались опасения... понятно, что первый матч и Мед на стрике, который должен был оборваться и покрытие не его (условно), но игра... Даниилу будет ооочень тяжело с испанцем. Алькараса не люблю, но устрашает.
да эти диванные эксперты всегда такие. Сначала один клоун мне заявлял, что хуркач позорник отдал сет имеру, а оказывается имер введет 2-0 против алькараса и 2 раза выигрывал синнера, потом другой клоун говорил, что хуркач позорно отдал сет шевченко, а шевченко затем обыгрывает берреттини. вот такие они теннисные эксперты. прикол в том что хуркач то по итогу эти матчи выиграл, но грязью его все равно полили
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honeycutt
Ответ melmi
Теперь эту серию не раньше лета можно запускать Грунт, трава и потом только хард Но там и Джок уже будет , Зверев форму наберет , Карлито , да и Надаль еще травмы залечит Главное из этих 19 матчей -Даня снова поверил в себя и его снова стали боятся ( видя его прежнего)
ну вот вчерашние пять геймов как бы намекнули, что не все. и показали, как против Даниила играть.
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honeycutt
вот все гонят на Ципу, что он стал клиентом Карася, а там хоть в матчах борьба и максимум сетов. а вот вчера разложил Карлитос Медведа так, что закрались опасения... понятно, что первый матч и Мед на стрике, который должен был оборваться и покрытие не его (условно), но игра... Даниилу будет ооочень тяжело с испанцем. Алькараса не люблю, но устрашает.
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melmi
Ответ Sander Westerveld
Играл как мог, но Карлос зверь. Вообще без слабых мест : очень быстрый, удары мощнейшие, после которых идеальные укороченные следуют, у сетки тоже прекрасно играет. Если травмы обойдут стороной, то это номер 1 на ооочень долгие годы.
Согласен. Медведев до этого финала всех своих соперников переигрывал в длинных розыгрышах(более 9 ударов). Так вот к середине первого сета в таких розыгрышах Карлос вел 5:0
Преимущества не было, Карлос свел его на нет.
Вчера он был очень на высоте.
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Дмитрий Авчинников
Ответ Sander Westerveld
Играл как мог, но Карлос зверь. Вообще без слабых мест : очень быстрый, удары мощнейшие, после которых идеальные укороченные следуют, у сетки тоже прекрасно играет. Если травмы обойдут стороной, то это номер 1 на ооочень долгие годы.
Спартанцы ответили одним словом: «Если».
+3
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Sander Westerveld
Играл как мог, но Карлос зверь. Вообще без слабых мест : очень быстрый, удары мощнейшие, после которых идеальные укороченные следуют, у сетки тоже прекрасно играет. Если травмы обойдут стороной, то это номер 1 на ооочень долгие годы.
+5
-2
+3
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melmi
Теперь эту серию не раньше лета можно запускать
Грунт, трава и потом только хард
Но там и Джок уже будет , Зверев форму наберет , Карлито , да и Надаль еще травмы залечит
Главное из этих 19 матчей -Даня снова поверил в себя и его снова стали боятся ( видя его прежнего)
+7
-1
+6
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