Медведев о 19 победах подряд: «Очень разочарован, что серия закончилась, но она придала мне уверенности. Теперь пришло время для новой»

поделился эмоциями после первого поражения с января. В финале в Индиан-Уэллс он проиграл – 3:6, 2:6.

– Прервалась ваша победная серия.

– Черт, в одном матче от личного рекорда. Я правда разочарован (улыбается).

– Но чувствуете облегчение, как будто исчезло давление?

– Нет, я очень разочарован, потому что однажды, если не ошибаюсь, у меня было 20 побед (на стыке сезонов 2020-го и 2021 года – Sports.ru). Было бы здорово побить этот рекорд и как можно больше продлить серию.

Здорово, когда получаются такие серии. Чувствуешь себя прекрасно, потому что по ходу всегда будут более легкие по рейтингу соперники, но и топы тоже. Если только ты не играешь шесть турниров 250 подряд, но это редкость.

Да, я очень разочарован, что эта серия закончилась, но она придала мне уверенности. Потому что в прошлом году именно этого мне не хватало, таких серий. Я иногда выходил в финалы, был в полуфинале в Цинциннати, вроде бы играл хорошо, но в полуфинале показал недостаточно высокий уровень.

Мне удалось выиграть 19 матчей подряд. Я этим горжусь, и теперь пришло время для новой серии. Другого пути в теннисе нет.

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