Алькарас вернется на первую строчку рейтинга

Теги Новак Джокович рейтинги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

19-летний Карлос Алькарас обыграл Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:3, 6:2. Испанец прервал 19-матчевую серию побед россиянина.

Алькарас выиграл восьмой титул и третий «Мастерс» в карьере. В этом сезоне он провел всего три турнира, но выиграл два трофея и еще один раз уступил в финале.

За счет победы в Индиан-Уэллс испанец обойдет Новака Джоковича и вернется на первую строчку рейтинга. Чтобы удержать ее к началу грунтового сезона, ему нужно будет защитить титул в Майами.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Смирнов
Слава Богу, что есть кому вдуть гнилому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Достоин 1 строчки, стоит признать. Джоковича нет, но Карася не было на ао. Более менее равновесно. Подтвердил, что не случайный пассажир на первой строчке.
Будет интересно смотреть за этим противостоянием в этом году, начиная с монте-карло
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grads
Дорогу Новаку обходится отказ от вакцинации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий