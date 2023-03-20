Алькарас вернется на первую строчку рейтинга
19-летний Карлос Алькарас обыграл Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:3, 6:2. Испанец прервал 19-матчевую серию побед россиянина.
Алькарас выиграл восьмой титул и третий «Мастерс» в карьере. В этом сезоне он провел всего три турнира, но выиграл два трофея и еще один раз уступил в финале.
За счет победы в Индиан-Уэллс испанец обойдет Новака Джоковича и вернется на первую строчку рейтинга. Чтобы удержать ее к началу грунтового сезона, ему нужно будет защитить титул в Майами.
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