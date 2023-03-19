Майами (WTA). Швентек, Касаткина, Кудерметова, Самсонова, Александрова и Потапова начнут со второго круга, Калинская может выйти на Рыбакину
Cтала известна сетка турнира WTA в Майами, который стартует 21 марта.
Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (12), Екатерина Александрова (18) и Анастасия Потапова (27) начнут со второго круга, как и все 32 сеяных.
Евгения Родина встретится с Бернардой Перой, Эрика Андреева (WC) – с Эшлин Крюгер (WC).
Анна Калинская сыграет с Викторией Хименес Казинцевой. А победительница выйдет на Елену Рыбакину (10).
Анна Блинкова поборется с Юле Нимайер, Бьянка Андрееску – с Эммой Радукану.
Действующая чемпионка Ига Швентек стартует матчем против Катерины Синяковой или Энн Ли.
Полностью сетка здесь.
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У Радукану Андрееску, Саккари, Калинина, т.е. с 1-ого круга будет заруба.