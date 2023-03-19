Майами (WTA). Швентек, Касаткина, Кудерметова, Самсонова, Александрова и Потапова начнут со второго круга, Калинская может выйти на Рыбакину

Теги WTA Евгения Родина Miami Open Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анастасия Потапова Анна Блинкова Екатерина Александрова Елена Рыбакина Ига Швентек Людмила Самсонова Эрика Андреева Теннис

Cтала известна сетка турнира WTA в Майами, который стартует 21 марта.

Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (12), Екатерина Александрова (18) и Анастасия Потапова (27) начнут со второго круга, как и все 32 сеяных.

Евгения Родина встретится с Бернардой Перой, Эрика Андреева (WC) – с Эшлин Крюгер (WC).

Анна Калинская сыграет с Викторией Хименес Казинцевой. А победительница выйдет на Елену Рыбакину (10).

Анна Блинкова поборется с Юле Нимайер, Бьянка Андрееску – с Эммой Радукану.

Действующая чемпионка Ига Швентек стартует матчем против Катерины Синяковой или Энн Ли.

Полностью сетка здесь.

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7 комментариев

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N.S.A.8.5
Сетка как в Индиан-Уэллсе
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kjma
Ответ ДоминаторТенниса
Швентек-Рыбакина в 1/4, хотя и не факт, хватит ли Рыбакиной сил и эмоций до такой стадии, там свежая Бадоса может дать бой, да и другие игроки посвежее будут. У Радукану Андрееску, Саккари, Калинина, т.е. с 1-ого круга будет заруба.
Хватит ли Швентек, если вдруг Остапенко...
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ДоминаторТенниса
Швентек-Рыбакина в 1/4, хотя и не факт, хватит ли Рыбакиной сил и эмоций до такой стадии, там свежая Бадоса может дать бой, да и другие игроки посвежее будут.

У Радукану Андрееску, Саккари, Калинина, т.е. с 1-ого круга будет заруба.
+1
0
+1
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sedric
Потапова и Костюк могут сыграть уже во втором раунде)
+2
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sedric
Ответ Dym86
Рыбакина в половине Швентек и до полуфинала проходимая сетка. Третий круг может быть опять Рыбакина/Бадоса 🤤
Вообще, ощущение, что просто взяли сетку с ИУ, и пару людей поменяли местами. Очень много повторяющихся матчей. Соболенко и Крейчикова вообще третий мастерс подряд будут играть между собой в четвертом круге.
+4
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Dym86
Ответ Dym86
Рыбакина в половине Швентек и до полуфинала проходимая сетка. Третий круг может быть опять Рыбакина/Бадоса 🤤
Поправка в четвертьфинале :(
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Dym86
Рыбакина в половине Швентек и до полуфинала проходимая сетка. Третий круг может быть опять Рыбакина/Бадоса 🤤
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