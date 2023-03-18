Рыбакина о том, что дважды подряд обыграла Швентек: «Когда я играю так хорошо и у меня все попадает, даже ей тяжело»

Теги WTA BNP Paribas Open Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала то, что обыграла Игу Швентек в двух матчах подряд. В Индиан-Уэллс она победила первую ракетку мира 6:2, 6:2.

«Думаю, дело в моем агрессивном стиле. У меня мощная подача. Сегодня я активно давила.

Ига – очень, очень сложная соперница, но когда я играю так хорошо и у меня все попадает, даже ей тяжело. Сегодня я иногда показывала высочайший уровень. И в такие моменты я чувствую, что могу победить любую.

С другой стороны, ты не можешь в каждом матче чувствовать себя потрясающе и играть идеально».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Потрясающе, Лена! Просто красотка, нет слов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
Сколько Рыбакиных и Кузьминых нужно еще отдать, чтобы в консерватории что-то изменилось? Тарпищева давно пора гнать ссаными тряпками. И не только его 🤬🤬🤬
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
Ответ ivan 07
В финале буду болеть за Ленулю.
Ахаха, кто бы сомневался. Как только начала побеждать, нашел себе новую богиню. Позорище!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большой Сэми
Ответ Азамат Днекешев
Да но со Швентек они в этом году еще встретятся в рамках кубка Билли Джин Кинг.
Я скажу больше. Они встретятся еще много-много раз
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisForever
Вельшман,опять лицемеришь,где же твои возгласы и аплодисменты польской подданной ?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6k2uaqfx3e
Привет от Московского Спартака
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Welshman09
Так держать, Леночка, и в следующем финальном матче!✌
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisForever
Лена,какая ты умница,переоцененную теннисистку,стукачку обыграла 👍
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азамат Днекешев
Да но со Швентек они в этом году еще встретятся в рамках кубка Билли Джин Кинг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аскар Нургалиев
Не сильно огорчусь если проиграет в финале, но поставила эту желто-синюю полячку на место. Вы видели эти кислые лица когда у Лены проходил эйс. Молодец Елена так держать.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
В финале буду болеть за Ленулю.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Irina Kalacheva
Молодец, Лена, играла потрясающе. Тем более я рада, что это была несносная полячка. Очень злая девица с рыбьими глаза. Твой позитив и доброжелательность сильнее зависти и зла////
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Молодец Лена. Отличный матч
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тёма Тёма
Лена, чаще так играй и будешь топ-1. Финал, надеюсь, будет твой.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий