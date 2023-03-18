Рыбакина о том, что дважды подряд обыграла Швентек: «Когда я играю так хорошо и у меня все попадает, даже ей тяжело»

прокомментировала то, что обыграла в двух матчах подряд. В Индиан-Уэллс она победила первую ракетку мира 6:2, 6:2.

«Думаю, дело в моем агрессивном стиле. У меня мощная подача. Сегодня я активно давила.

Ига – очень, очень сложная соперница, но когда я играю так хорошо и у меня все попадает, даже ей тяжело. Сегодня я иногда показывала высочайший уровень. И в такие моменты я чувствую, что могу победить любую.

С другой стороны, ты не можешь в каждом матче чувствовать себя потрясающе и играть идеально».

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