Саккари о Соболенко: «Знала, что она выиграет «Большой шлем». И когда она это сделала, я была очень за нее рада»

прокомментировала то, что – теперь чемпионка «Большого шлема». Они встретятся в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс.

«Это было ожидаемо. Это точно бы случилось. Она уже давно стучалась в эту дверь. Сколько она уже в топ-10? Четыре года?

И сколько ей? 25 лет? В топ-20 она входит где-то с 20. Выигрывала много крупных титулов. Знаю, что у нее были проблемы на траве, но потом она и с ней разобралась. Она потрясающая теннисистка.

Я знала, что она выиграет «Большой шлем». И когда она это сделала, я была очень за нее рада. Она очень приятная девочка, с ней всегда весело.

Сейчас с ней будет очень тяжело, потому что она очень уверена в себе. Мяч ей кажется огромным.

По-моему, я сегодня слышала комментаторов, что до сегодняшнего матча она провела всего девять розыгрышей длиннее девяти ударов. Это значит, что бьет она мощно. И сегодня она била очень мощно.

Будет очень тяжело. И я не ожидаю победы, как на итоговом. Она будет другой теннисисткой, и я это уважаю. Я к этому готова. Просто постараюсь улучшить свою игру хотя бы на 1%».

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