Саккари после 4-го трехсетового матча подряд: «Мне нужен педикюр, потому что стопы сильно кровоточат»

Теги WTA BNP Paribas Open Мария Саккари Теннис

Мария Саккари после победы над Петрой Квитовой в четвертьфинале в Индиан-Уэллс (4:6, 7:5, 6:1) прокомментировала проблемы со стопами.

«Мне сейчас нужен педикюр, потому что стопы сильно кровоточат», – сказала гречанка в интервью на корте.

На послематчевой пресс-конференции Саккари добавила: «Проблема с ногтями. Не то чтобы все идеально, но ничего серьезного. Я могу нормально ходить и бегать, но в целом неприятно».

В Индиан-Уэллс Саккари все четыре матча выиграла в трех сетах, причем в трех отыгралась с 0:1 по партиям.

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1 комментарий

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LEX757
Мария, потерпи тебе остался один матч на этом турнире.
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