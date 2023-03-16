Саккари после 4-го трехсетового матча подряд: «Мне нужен педикюр, потому что стопы сильно кровоточат»
Мария Саккари после победы над Петрой Квитовой в четвертьфинале в Индиан-Уэллс (4:6, 7:5, 6:1) прокомментировала проблемы со стопами.
«Мне сейчас нужен педикюр, потому что стопы сильно кровоточат», – сказала гречанка в интервью на корте.
На послематчевой пресс-конференции Саккари добавила: «Проблема с ногтями. Не то чтобы все идеально, но ничего серьезного. Я могу нормально ходить и бегать, но в целом неприятно».
В Индиан-Уэллс Саккари все четыре матча выиграла в трех сетах, причем в трех отыгралась с 0:1 по партиям.
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