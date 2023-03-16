Фрэнсис Тиафу: «Если выиграю ТБШ, никто мне ни хрена сказать не сможет. Я на все отвечу: «Я чемпион «Большого шлема»

Теги ATP Фрэнсис Тиафу Теннис

Фрэнсис Тиафу рассказал о главной теннисной цели. Вчера в Индиан-Уэллс он впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

«Выиграть «Большой шлем». Стать первой ракеткой мира здорово, но если я уйду из тенниса со «Шлемом», то буду спать спокойно. Никто мне ни хрена сказать не сможет, я на все отвечу: «Я чемпион «Большого шлема». Желательно US Open.

А сейчас я в полуфинале Индиан-Уэллс, так что почему бы не постараться сначала выиграть его?»

За место в финале американец сыграет с Даниилом Медведевым.

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14 комментариев

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slim shady 123
Ответ Krull
Какой ТБШ? Обкурился чтоль? У тебя из титулов только затрапезный Лас Вегас в бородатом 2018 году. А годиков то уже 25-уже на пИке. Пару тройку лет и уже в пикЕ.
так за пару тройку лет можно выиграть шлем
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Монсеньор Мартинес
То есть Тиафу ни хрена Медведеву сказать не может?
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Додик Аксель
Ответ Даниил Батмаев
Медведев от Зверева с 19 брейкпойнтами отскочил в прямом смысле, Зверев реализовал только 2....не списывайте тьяфо
Даня не только отскакивал, но и сам выигрывал. Если не заведётся и не сцепится с публикой, которая будет против него в каждом розыгрыше, а будет сконцентрирован на игре, то очень большие шансы быть в финале.
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Любитель побеждать
Ответ Bello Jiafra
Даня сожрёт тебя с потрохами...
При домашней публике может и нет
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Даниил Батмаев
Ответ Додик Аксель
Парень, Даня тебя умоет в полуфинале...
Медведев от Зверева с 19 брейкпойнтами отскочил в прямом смысле, Зверев реализовал только 2....не списывайте тьяфо
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Додик Аксель
Парень, Даня тебя умоет в полуфинале...
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Alekster
Фантазер, ты меня называла)))
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Великий Алонсо
Не переживай, ТБШ тебе явно не светит, даже в нынешнее, далеко не самое сильное поколение
+4
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Krull
Какой ТБШ? Обкурился чтоль? У тебя из титулов только затрапезный Лас Вегас в бородатом 2018 году. А годиков то уже 25-уже на пИке. Пару тройку лет и уже в пикЕ.
+12
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+12
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Ярик01
Тоже самое, только я не выиграю
+2
-1
+1
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Bleffinho
никто ему сказать ничего не сможет, такой смешной, пусть к нам в комментики забегает, тут и 20 шлемов ничего не значат
+22
-1
+21
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scramcha
По статистике личных встреч на харде Тиафу для Медведева сладкая булочка (4-0 без особой борьбы в каждом матче).

Фактор родных стен тоже не должен сыграть за Френсиса, поскольку 3 из 4 раз Даниил обыграл его именно в США.

Ждем Даню в финале!
+11
-1
+10
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Bello Jiafra
Даня сожрёт тебя с потрохами...
+15
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+15
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Abil Alex
если...
+4
-1
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