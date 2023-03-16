Фрэнсис Тиафу: «Если выиграю ТБШ, никто мне ни хрена сказать не сможет. Я на все отвечу: «Я чемпион «Большого шлема»

рассказал о главной теннисной цели. Вчера в Индиан-Уэллс он впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

«Выиграть «Большой шлем». Стать первой ракеткой мира здорово, но если я уйду из тенниса со «Шлемом», то буду спать спокойно. Никто мне ни хрена сказать не сможет, я на все отвечу: «Я чемпион «Большого шлема». Желательно US Open.

А сейчас я в полуфинале Индиан-Уэллс, так что почему бы не постараться сначала выиграть его?»

За место в финале американец сыграет с .

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