Фрэнсис Тиафу: «Если выиграю ТБШ, никто мне ни хрена сказать не сможет. Я на все отвечу: «Я чемпион «Большого шлема»
Фрэнсис Тиафу рассказал о главной теннисной цели. Вчера в Индиан-Уэллс он впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».
«Выиграть «Большой шлем». Стать первой ракеткой мира здорово, но если я уйду из тенниса со «Шлемом», то буду спать спокойно. Никто мне ни хрена сказать не сможет, я на все отвечу: «Я чемпион «Большого шлема». Желательно US Open.
А сейчас я в полуфинале Индиан-Уэллс, так что почему бы не постараться сначала выиграть его?»
За место в финале американец сыграет с Даниилом Медведевым.
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Фактор родных стен тоже не должен сыграть за Френсиса, поскольку 3 из 4 раз Даниил обыграл его именно в США.
Ждем Даню в финале!