Стефанос Циципас: «Медлительность – это суперсила, позволяющая нам в полной мере проживать настоящий момент и находить радость в мелочах»

Стефанос Циципас высказался о ценности времени.

«Притормозите и найдите минутку, чтобы оценить красоту вокруг вас. В мире, движущемся с молниеносной скоростью, медлительность – это суперсила, позволяющая нам в полной мере проживать настоящий момент и находить радость в мелочах».

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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