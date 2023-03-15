Стефанос Циципас: «Медлительность – это суперсила, позволяющая нам в полной мере проживать настоящий момент и находить радость в мелочах»

Теги ATP соцсети Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас высказался о ценности времени.

«Притормозите и найдите минутку, чтобы оценить красоту вокруг вас. В мире, движущемся с молниеносной скоростью, медлительность – это суперсила, позволяющая нам в полной мере проживать настоящий момент и находить радость в мелочах».

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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8 комментариев

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Verunchik
Оооо.... Моя любимая рубрика подъехала)))
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utsh44psmr
Постой, паровоз, не стучите, колеса,
Кондуктор, нажми на тормоза.
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Отец-основатель
Чепчугов стайл
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Tarkovski
Степка становится похожим на городского сумасшедшего
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Razrubsis
Астанавитесь!
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kyckoba
Горшочек, не вари, ну пожалуйста🙏🏻🤦🏼‍♂️
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MWLR
А вот самого Стефа несёт и никто его не остановит...
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Великий Алонсо
Стефанос Стэтхэм
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