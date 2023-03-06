Стефанос Циципас: «Главные удовольствия в жизни простые и бесплатные: теплые объятия, добрые слова, красивый закат»

Теги ATP соцсети Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас поделился, что считает главными радостями в жизни.

«Главные удовольствия в жизни простые и бесплатные: теплые объятия, добрые слова, красивый закат».

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14 комментариев

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Большой Сэми
Ответ Alex Ell
Зачем,в качестве новости,перепечатывать странные цитаты Стефана?Какое это отношение имеет к теннису?Особенных дебат в комментариях это не вызывает,ну напишут какую-то гадость в его сторону 2-3 персонажа. Кринжует пацан,ну и пусть. Написали бы лучше,что там с травмой(надеюсь не связана с операцией на локте)3 ракетка мира все-таки. P.S.Здесь часто ругают Медведева,Зверева и Циципаса,иной раз по делу,но по моему мнению они самое интересное поколение в теннисе после бигов,по крайней мере с ними не скучно и играют здорово,иной раз очень здорово.
Ну 14 комментов вот уже, включая мой. Не так все плохо для недель без Больших Шлемов. Так что, спортс точно не остановится))
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Julia Gorskaya
Эту мудрость я 100% уже читала где-то) вот про мороженое-вот это был эксклюзив!
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гилберт
Относительно бесплатные. Да можно обняться с мамой, но химические объятия возможны только с любимой женщиной, а совсем без денег тут никак. Добрые слова когда в доме нет куска хлеба? Сомнительно. Красивый закат на Багамах это одно, а в Магнитогорске, совсем другое. Ну вот откуда у простоого багамца деньги на поездку в Магнитогорск?
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Сергей Чугунников
И читать твиты Стефаноса
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Alex Ell
Зачем,в качестве новости,перепечатывать странные цитаты Стефана?Какое это отношение имеет к теннису?Особенных дебат в комментариях это не вызывает,ну напишут какую-то гадость в его сторону 2-3 персонажа.
Кринжует пацан,ну и пусть.
Написали бы лучше,что там с травмой(надеюсь не связана с операцией на локте)3 ракетка мира все-таки.
P.S.Здесь часто ругают Медведева,Зверева и Циципаса,иной раз по делу,но по моему мнению они самое интересное поколение в теннисе после бигов,по крайней мере с ними не скучно и играют здорово,иной раз очень здорово.
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Leo Bonart
Но если эти слова тебе в ухо шепчет мужской голос с характерным акцентом...
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gordysh
Интересно на какие паблики в вк и одноклассниках он подписан?
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nicckk
есть Джейсон Стэтхэм а есть Стёпа Циципасный
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SaltyRose
Золотые слова 20-летнего миллионера!
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Анатолий Зыболов
Романтик👼
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Scratch_wzp
Спасибо, Стеф! Зарядил всех нас позитивом на всю неделю😎
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Sawka-promakawka
Здесь можно согласиться со Степой)))
+5
-1
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Sincere
И теннисная трансляция, где играет Стефанос 🥰
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Андрей Никитин99
Вот у него фляга свестит конечно😁
+11
-4
+7
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