Стефанос Циципас: «Главные удовольствия в жизни простые и бесплатные: теплые объятия, добрые слова, красивый закат»
Стефанос Циципас поделился, что считает главными радостями в жизни.
«Главные удовольствия в жизни простые и бесплатные: теплые объятия, добрые слова, красивый закат».
Кринжует пацан,ну и пусть.
Написали бы лучше,что там с травмой(надеюсь не связана с операцией на локте)3 ракетка мира все-таки.
P.S.Здесь часто ругают Медведева,Зверева и Циципаса,иной раз по делу,но по моему мнению они самое интересное поколение в теннисе после бигов,по крайней мере с ними не скучно и играют здорово,иной раз очень здорово.