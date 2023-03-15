Норри о реванше за поражение от Рублева на US Open-2022: «Возможно, его немного выбило из колеи, что то, что он делал в прошлый раз, сейчас не сработало»

прокомментировал победу над на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс – 6:2, 6:4..

«Я играл очень надежно. Сегодня было прохладнее, поэтому у меня было больше времени, чтобы подойти к мячу. Я хорошо справился в решающие моменты. Андрея нелегко обыграть, поэтому я очень рад победе в двух сетах.

Я вынес не так много уроков из [поражения от него на прошлогоднем US Open]. Тогда я провел один из худших матчей в году. Возможно, его немного выбило из колеи, что то, что он делал в прошлый раз, сейчас не сработало».

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