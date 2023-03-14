Рыбакина об условиях в Индиан-Уэллс: «Корты очень медленные, но я стараюсь адаптироваться. Пока получается»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Паулой Бадосой в третьем круге в Индиан-Уэллс. Казахстанка победила 6:3, 7:5 и вышла в 1/8 финала.

«Был тяжелый матч, но я рада, что в итоге смогла победить в двух сетах.

В начале второго Паула повела с брейком, так что было непросто. Знаю, что у нас обеих отличная подача, но я концентрировалась на своей. Когда она сделала брейк, я начала играть розыгрыш за розыгрышем. У меня был брейк в первом сете, поэтому я знала, что все может поменяться очень быстро.

В тяжелые моменты я стараюсь немного менять подачу. Это сложно, потому что тебя одолевают собственные мысли, эмоции. Нелегко справляться с собой в важных моментах. Но сегодня у меня получилось».

Также она высказалась об условиях в Индиан-Уэллс.

«Я бы сказала, что условия для меня непростые, потому что корты очень медленные. С Кенин мы играли поздно вечером, и было очень ветрено. Сегодня мяч летал лучше.

Да, условия непростые, но я стараюсь адаптироваться. Пока получается (улыбается)».

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