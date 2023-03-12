Рыбакина о тейпах, в которых играет в Индиан-Уэллс: «Они помогают мышцам, потому что здесь непростые условия: медленный корт, тяжелые мячи»

Теги WTA BNP Paribas Open Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала то, что играет в Индиан-Уэллс с тейпом на плечах и спине. Во втором круге она обыграла Софию Кенин – 7:6(6), 7:6(5).

«Тейп помогает мышцам, потому что здесь непростые условия: медленный корт, тяжелые мячи. К тому же я возвращаюсь после травмы. У меня сейчас больше тейпов, но видно только те, что на плечах.

Они помогают избежать проблем».

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1 комментарий

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Egor Egor
тэйпы крепятся к коже. и никак не помогают ни связкам, ни мышцам
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