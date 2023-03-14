Грачева второй раз обыграла теннисистку топ-10. Обе победы – над Касаткиной

66-я ракетка мира в третьем круге в Индиан-Уэллс обыграла №8 Дарью Касаткину – 6:4, 6:4.

Для Грачевой это вторая победа над топ-10 в пяти матчах. На Australian Open-2023 она тоже обыграла Касаткину – 6:1, 6:1.

На двух последних турнирах Грачева выиграла 9 из 10 матчей. Она дошла до финала в Остине, прошла квалификацию в Индиан-Уэллс и теперь вышла в 1/8 финала.

Дальше Грачева сыграет с .

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