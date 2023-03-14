Грачева второй раз обыграла теннисистку топ-10. Обе победы – над Касаткиной

Теги WTA BNP Paribas Open Дарья Касаткина Елена Рыбакина Варвара Грачева Теннис

66-я ракетка мира Варвара Грачева в третьем круге в Индиан-Уэллс обыграла №8 Дарью Касаткину – 6:4, 6:4.

Для Грачевой это вторая победа над топ-10 в пяти матчах. На Australian Open-2023 она тоже обыграла Касаткину – 6:1, 6:1.

На двух последних турнирах Грачева выиграла 9 из 10 матчей. Она дошла до финала в Остине, прошла квалификацию в Индиан-Уэллс и теперь вышла в 1/8 финала.

Дальше Грачева сыграет с Еленой Рыбакиной.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julian Slink
Ответ Великий Алонсо
Касаткина в топ-10 это как Шварцман в топ-10 в свое время, что-то невероятное и необъяснимое
я б сказал Джек Сок. это вообще нонсенм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
камыш
Муж Забияки опять проиграл,ничего удивительного)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Светлана Менова
Тут что, фанаты Терюшкова собрались, столько гадостей уже про Дашу накатали? А мне ещё вчера тут говорили, что теннисные болельщики самые нетоксичные. Ну-ну, вижу))
Вас ввели в заблуждение, теннис давно рядом с фигурочкой. Доказательство тому - ваш собственный комментарий.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юлия Лукьянова
Ответ romancureman
Касаткина милая девушка, но она НЕ теннисистка топ-10. это недоразумение
Тем временем она с очень большой долей вероятности поднимется еще на одну строчку вверх по окончанию турнира.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Воздушный Змей
Развалинами лecбyхи удовлетворён.
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romancureman
Касаткина милая девушка, но она НЕ теннисистка топ-10. это недоразумение
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Привет Этоя
Ответ Ярик01
Где она толстая, совсем в реальный мир не выходить надо для такой оценки
Я не скажу, что она толстая. Она рыхлая. Так точнее.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Тут что, фанаты Терюшкова собрались, столько гадостей уже про Дашу накатали?

А мне ещё вчера тут говорили, что теннисные болельщики самые нетоксичные. Ну-ну, вижу))
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Касаткина не считается, ее кто угодно обыграет
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fitz88
Ответ Доминик
Грачева теперь официально хозяйка толстого мышонка Касаткиной с ее мышиной подачей и мышиным теннисом.
"Мышиный теннис",надо запомнить)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Доминик
Грачева теперь официально хозяйка толстого мышонка Касаткиной с ее мышиной подачей и мышиным теннисом.
Где она толстая, совсем в реальный мир не выходить надо для такой оценки
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fitz88
Получается, что Касаткина для Грачевой сладкая булочка)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
Касаткина и топ 10 это оксюморон
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Хозяйка.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goodloser
Касаткина играла плохо, много ошибалась. У неё был отличный отрезок матча с начала второго сета до середины, когда она вдруг заиграла почти как на прошлогоднем итоговом, а потом она опять посыпалась.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
Грачева теперь официально хозяйка толстого мышонка Касаткиной с ее мышиной подачей и мышиным теннисом.
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Касаткина в топ-10 это как Шварцман в топ-10 в свое время, что-то невероятное и необъяснимое
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ahmadov Shamil
Будем честны, Касаткина ну никак не тянет на топ-10
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий