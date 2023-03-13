«Итого четыре человека из моей команды плюс вы». Квитова пошутила о том, сколько человек будет болеть за нее в матче с Пегулой
Петра Квитова на пресс-конференции в Индиан-Уэллс пошутила, что надеется, что за нее кто-нибудь поболеет в матче против американки Джессики Пегулы.
Ей ответила волонтер: «Я болельщица и волонтер, и я очень рада, что вы играете здесь, в Индиан-Уэллс. У вас много поклонников».
Квитова: «Спасибо, итого четыре человека из моей команды плюс вы. Пять!»
Другой волонтер: «И я».
Квитова: «Шесть! Ура!»
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