Коко Гауфф: «Не хочу всегда быть на виду. Мне нравится в одних ситуациях быть экстравертом, а в других – интровертом»

прокомментировала победу над 18-летней в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:3. Гауфф сегодня исполнилось 19.

– Она все делала правильно, просто я играла немного лучше в определенные моменты. Я смотрела много ее матчей в этом году в Аделаиде и Австралии. Да, она отличный игрок.

Надеюсь, что в будущем у нас будет еще много битв. Думаю, она продолжит подниматься в рейтинге и с каждым турниром будет выступать все лучше и лучше.

– Странно говорить о сопернице, которая младше вас?

– И да, и нет. Если честно, в сегодняшнем матче я ощущала небольшое давление из-за возраста, о котором раньше никогда не задумывалась. Я играла с Робин [Монтгомери] в прошлом году, и тогда была такая же ситуация. Думаю, из-за того, что мой возраст так долго был темой для обсуждения, я ощущаю небольшое давление, когда играю с кем-то младше меня.

Но я становлюсь старше, и приходится к этому привыкать (улыбается).

– День рождения – это особенное событие для любого человека. А еще это время для размышлений. Вы выступаете на мировой арене, стоите высоко в рейтинге, вы известны, популярны, у вас много друзей. Не могли бы вы просто рассказать о своей жизни. Вы воплощаете мечту? У большинства подростков есть довольно серьезные проблемы. Расскажите о своей жизни накануне дня рождения.

– Да, я точно воплощаю мечту. Жизнь на корте яркая, в каком-то смысле гламурная. А про свою жизнь вне корта я всегда говорю, что она скучная. Это одна из причин, почему я никогда не снимаю то, что происходит за кулисами. Иногда я просто не выхожу из номера.

А что касается тенниса и в целом, то да, я воплощаю мечту, но, наверное, она именно моя. Я не хочу всегда быть на виду.

Мне нравится такой баланс: в одних ситуациях быть экстравертом, а в других – интровертом.

Я не хочу другой жизни, кроме той, что у меня сейчас.

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