Берреттини впервые с 2019-го сыграет на «Челленджере»

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23-я ракетка мира Маттео Берреттини сыграет на стартующем сегодня «Челленджере» в Финиксе. С «Мастерса» в Индиан-Уэллс он выбыл в первом круге.

В первом круге итальянец, получивший wild card, встретится с Ильей Ивашко.

Берреттини выступит на турнире такого уровня впервые с 2019 года.

Диего Шварцман (2, WC) поборется с Нуну Боржесом, Ришар Гаске (3) – с квалифаером, Александр Бублик (4) – с Денисом Кудлой.

Роман Сафиуллин сыграет с Педро Мартинесом.

Полностью сетка здесь.

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4 комментария

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Никита Волк
Состав сильнее, чем на пятисотнике в Рио
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Йенс Мустерманн
Состав по именам и по текущему рейтингу АТР на этом челленджере неплохой.
Будут ещё Монфис, Лехечка, Руусувори, Имер, Хуслер.
На АТР 250 потянет.
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gnom_au
Посмотрел сетку. Серьёзный такой состав. Крайний прошедший по рейтингу 84-ый Попырин.
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sined2000
Этот тот самый "Суперчелленджер" новой категории 175 анонсированной в прошлом году? Они как раз планировались на вторых неделях двухнедельных мастерсов. Типа для вылетевших.
Ну в принципе почти АТП250, не совсем стыдно ))
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