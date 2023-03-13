Берреттини впервые с 2019-го сыграет на «Челленджере»
23-я ракетка мира Маттео Берреттини сыграет на стартующем сегодня «Челленджере» в Финиксе. С «Мастерса» в Индиан-Уэллс он выбыл в первом круге.
В первом круге итальянец, получивший wild card, встретится с Ильей Ивашко.
Берреттини выступит на турнире такого уровня впервые с 2019 года.
Диего Шварцман (2, WC) поборется с Нуну Боржесом, Ришар Гаске (3) – с квалифаером, Александр Бублик (4) – с Денисом Кудлой.
Роман Сафиуллин сыграет с Педро Мартинесом.
Полностью сетка здесь.
Будут ещё Монфис, Лехечка, Руусувори, Имер, Хуслер.
На АТР 250 потянет.
Ну в принципе почти АТП250, не совсем стыдно ))