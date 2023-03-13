Берреттини впервые с 2019-го сыграет на «Челленджере»

23-я ракетка мира сыграет на стартующем сегодня «Челленджере» в Финиксе. С «Мастерса» в Индиан-Уэллс он выбыл в первом круге.

В первом круге итальянец, получивший wild card, встретится с Ильей Ивашко.

Берреттини выступит на турнире такого уровня впервые с 2019 года.

(2, WC) поборется с Нуну Боржесом, (3) – с квалифаером, (4) – с .

сыграет с Педро Мартинесом.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе