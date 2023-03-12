Фриц о камбэке против Шелтона: «Он просто убивал меня крученой подачей. Но я провел большое изменение: подошел намного ближе и всегда держал хватку для бэкхенда»

Пятая ракетка мира прокомментировал победу над Беном Шелтоном – 4:6, 6:4, 6:3. Американец защищает титул в Индиан-Уэллс.

«В первом сете я вообще не мог принять его подачу. Он просто убивал меня крученой.

Но я провел большое изменение: подошел намного ближе и всегда держал хватку для бэкхенда. Если он вдалбливал плоскую бомбу под форхенд, я просто старался подрезать пониже – все равно времени на замах не было, мяч летел 225 км/ч.

А если он подавал под лево, у меня уже все было готово. Я встречал подачу рано, укоротил замах. И это сыграло большую роль, потому что я просто принимал больше подач и заставлял его больше играть».

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