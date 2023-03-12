Жабер о первом матче после травмы колена: «Возвращаюсь слишком рано. После первого сета жалела»
Четвертая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала возвращение после травмы колена. В первом матче после Australian Open она обыграла Магдалену Фрех (4:6, 6:4, 6:1).
«Решение о возвращении было непростым, и это я настояла на том, чтобы играть Индиан-Уэллс и Майами. Наверное, это слишком рано, но я поставила себе такую задачу. После первого сета жалела (улыбается).
Но потом сказала себе принять ситуацию, бороться и просто смотреть, что может получиться. Уверена, что с каждым матчем все будет лучше.
Колено оправляется. Конечно, мне нужно больше времени. Когда наступит правильный момент, я все расскажу, но сейчас не могу. Проблем больше. В плане здоровья у меня был очень сложный период.
Я бы сказала, что колено готово на 80%. Хотя бы уже не болит. Сейчас я его укрепляю, возвращаю подвижность. Но двигаюсь точно не на 100%».
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