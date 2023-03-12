Алькарас о травме бедра: «Я готов и полностью восстановился»

Теги ATP BNP Paribas Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас ответил на вопрос, полностью ли восстановился от травмы бедра. Он получил ее в финале турнира в Рио и после этого снялся с Акапулько.

В Индиан-Уэллс №2 в мире стартовал с победы над Танаси Коккинакисом – 6:3, 6:3.

«Я очень хорошо восстановился. Сегодня отлично двигался, чувствовал себя очень комфортно.

По-моему, я готов и полностью восстановился от травмы».

В случае победы в Индиан-Уэллс 19-летний испанец снова станет первой ракеткой мира.

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