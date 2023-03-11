Стефанос Циципас: «Как может быть прекрасно и приятно играть как дети»

Теги ATP соцсети Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас опубликовал новый твит о жизни.

«Как может быть прекрасно и приятно играть как дети.

Полностью отключаться и жить в моменте. Отдавать больше, чем забираешь. Сносить стены вокруг своего сердца. Сдаваться жизненному потоку, отпускать то, что больше не приносит тебе пользу.

Нам нужно больше таких моментов».

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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15 комментариев

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Julia Gorskaya
Его укусил какой-то просветленный?)
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Sarah Jabber
Это уже депрессия или пока просто настроение не очень?
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Анатолий Зыболов
Мы его теряем
0
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Ale_x_@ndro
Вздремнуть на работе было круче.
+2
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Hardy
что он курит
+4
0
+4
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Skip
Всем бы хотелось играть на расслабоне, но так не бывает, надо уметь справляться с нервами...на турнирах...
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sashati
"играть как дети..Сдаваться жизненному потоку" - это только до трех лет можно безнаказанно теребить пипку)
+1
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Viling
А если он прекратит заниматься этой фигней, у нас тут на спортсе будет "ломка", наверное :))))
+1
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Egorov Evgeniy
Блин ,Стёпа- это просто шедевр!
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kyckoba
Ответ justbored
вообще подобные вещи люди под воздействием каннабис сатива пишут обычно.
Так человек в Калифорнии, где легалайз, отрывается)
+5
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+5
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Korendos
Ну, если ты — ребенок, то да. Кстати, у нас тут есть ещё один ребёнок, который играет в теннис.
+1
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doty
Стёпка и ты тоже повзрослеешь, всему своё время...
+2
-1
+1
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justbored
вообще подобные вещи люди под воздействием каннабис сатива пишут обычно.
+11
-2
+9
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S.Graf
Мысль пришла в голову, теперь ищет мозг © МЖ
😂🤣
+6
-4
+2
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justbored
Не знаешь смеяться или умиляться прямо. Ребёнку ))
+6
-1
+5
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