Стефанос Циципас: «Как может быть прекрасно и приятно играть как дети»

Стефанос Циципас опубликовал новый твит о жизни.

«Как может быть прекрасно и приятно играть как дети.

Полностью отключаться и жить в моменте. Отдавать больше, чем забираешь. Сносить стены вокруг своего сердца. Сдаваться жизненному потоку, отпускать то, что больше не приносит тебе пользу.

Нам нужно больше таких моментов».

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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