Коккинакис об Алькарасе: «Трудно затмить успехи Большой тройки, но он определенно на это способен, если не подведет здоровье»

Австралиец Танаси Коккинакис высказался о таланте 19-летнего Карлоса Алькараса. Они сыграют друг с другом во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Дело не только в том, что у него нет слабых мест, он просто очень энергичный. И правильно играет в теннис. Он позитивный парень, постоянно улыбается. Публика любит смотреть его матчи, потому что у него отличная энергетика. Я тоже люблю – всегда смотрю, когда у меня есть время.

Он мощный, играет молниеносно, у него хорошие руки. Я уже несколько лет за ним наблюдаю. Трудно затмить успехи Большой тройки и выиграть больше, чем они, но он определенно на это способен, и думаю, у него будет шанс, если не подведет здоровье».

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