Коккинакис об Алькарасе: «Трудно затмить успехи Большой тройки, но он определенно на это способен, если не подведет здоровье»

Теги ATP BNP Paribas Open Танаси Коккинакис Карлос Алькарас Теннис

Австралиец Танаси Коккинакис высказался о таланте 19-летнего Карлоса Алькараса. Они сыграют друг с другом во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Дело не только в том, что у него нет слабых мест, он просто очень энергичный. И правильно играет в теннис. Он позитивный парень, постоянно улыбается. Публика любит смотреть его матчи, потому что у него отличная энергетика. Я тоже люблю – всегда смотрю, когда у меня есть время.

Он мощный, играет молниеносно, у него хорошие руки. Я уже несколько лет за ним наблюдаю. Трудно затмить успехи Большой тройки и выиграть больше, чем они, но он определенно на это способен, и думаю, у него будет шанс, если не подведет здоровье».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Привет Этоя
Не верю в это
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm ycontact
Пусть выходит на корт и обыгрывает этого прыщавого выскочку, а не поет ему хвалебные оды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm ycontact
Пусть выходит на корт и обыгрывает этого прыщавого выскочку, а не поет ему хвалебные оды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YuChu
Хорошая оценка, хоть я и не люблю Алькараса. Энергетика - это именно то, что есть у настоящих бойцов и больших чемпионов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий