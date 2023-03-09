Карлос Алькарас: «Я взял несколько выходных после Рио, и это было правильным решением. Прямо сейчас я готов»

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

«Сейчас я чувствую себя действительно хорошо. Вчера была первая тренировка, где я работал с другими игроками, мы играли на счет. Чувствую себя прекрасно. Я взял несколько выходных [после Рио], и это было правильным решением. Прямо сейчас я готов».

Также он прокомментировал то, что может снова стать первой ракеткой мира в случае победы в Индиан-Уэллс.

«Это хорошая цель и, конечно, мне бы хотелось ее добиться. Играть на «Мастерсе» всегда тяжело, но я хочу показать хороший результат. Мне нравится этот турнир.

Я хорошо играю на харде, поэтому хочу успешно выступить. Но при этом я не считаю себя фаворитом, потому что давно не играл на твердом покрытии. В сетке много отличных игроков, у которых есть шансы на победу.

Думаю, у меня тоже будут шансы, и я постараюсь ими воспользоваться».

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