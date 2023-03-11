Соболенко о том, за что ее любят болельщики: «Наверное, им нравится моя мощная игра. И то, что я хороший человек»

Вторая ракетка мира прокомментировала победу над Евгенией Родиной во втором круге в Индиан-Уэллс – 6:2, 6:0.

«Было непросто. Я не ожидала, что она будет играть так медленно. Мне было трудно подстраиваться под мячи, потому что они летели супермедленно.

Но я очень довольна тем, что выиграла в двух сетах без особых проблем (улыбается)».

Также Соболенко прокомментировала то, что ее активно поддерживают трибуны.

«Наверное, им нравится моя мощная игра. Не знаю. Наверное, поэтому (улыбается).

И, наверное, я им нравлюсь, потому что я хороший человек. Не знаю. Надеюсь, и то, и то».

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