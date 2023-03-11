Соболенко о том, за что ее любят болельщики: «Наверное, им нравится моя мощная игра. И то, что я хороший человек»
Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Евгенией Родиной во втором круге в Индиан-Уэллс – 6:2, 6:0.
«Было непросто. Я не ожидала, что она будет играть так медленно. Мне было трудно подстраиваться под мячи, потому что они летели супермедленно.
Но я очень довольна тем, что выиграла в двух сетах без особых проблем (улыбается)».
Также Соболенко прокомментировала то, что ее активно поддерживают трибуны.
«Наверное, им нравится моя мощная игра. Не знаю. Наверное, поэтому (улыбается).
И, наверное, я им нравлюсь, потому что я хороший человек. Не знаю. Надеюсь, и то, и то».
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- поддерживала Лукашенко практически всегда, выступала на его стороне во время протестов в своей стране, гуляла с ним в ресторане, посещала промо мероприятия и т.д. При том в Беларуси больше не живет