Соболенко о том, за что ее любят болельщики: «Наверное, им нравится моя мощная игра. И то, что я хороший человек»

Теги WTA Евгения Родина BNP Paribas Open Арина Соболенко Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Евгенией Родиной во втором круге в Индиан-Уэллс – 6:2, 6:0.

«Было непросто. Я не ожидала, что она будет играть так медленно. Мне было трудно подстраиваться под мячи, потому что они летели супермедленно.

Но я очень довольна тем, что выиграла в двух сетах без особых проблем (улыбается)».

Также Соболенко прокомментировала то, что ее активно поддерживают трибуны.

«Наверное, им нравится моя мощная игра. Не знаю. Наверное, поэтому (улыбается).

И, наверное, я им нравлюсь, потому что я хороший человек. Не знаю. Надеюсь, и то, и то».

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5 комментариев

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Jefri AG
А как со стороны определить хороший человек или нет? Только по его поступкам или словам. Что-то не припомню ничего хорошего от Соболенко. Придётся поверить на слово)
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Stas Salesov
- увела мужика из семьи с детьми и новорожденным ребенком
- поддерживала Лукашенко практически всегда, выступала на его стороне во время протестов в своей стране, гуляла с ним в ресторане, посещала промо мероприятия и т.д. При том в Беларуси больше не живет
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Санитар-волк
и ни у кого не хватает ума сказать нечто вроде - "не знаю за что, но очень им благодарна"
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nicckk
гыгы
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бэкхенд федерера
Тут Касаткина на днях в своей телеге рассказывала, что тренировалась с Соболенко в Индиан Уэллс и та регулярно кричала «аут» на мячи, попавшие в корт. Конечно, и к Касаткиной есть вопросики (зачем вообще подпимщикам жаловаться на Соболенко), но насчет хорошего человека уже как-то сомнительно. Ну и выкинутая на корт болбою бутылка в 2018 (пусть даже и на соревновательных эмоциях) — такое себе для хорошего человека.
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