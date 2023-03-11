Медведев после 15-й победы подряд: «В Индиан-Уэллс, наверное, самый медленный хард в туре. Нужно терпеть – как на грунте»

прокомментировал 15-ю победу подряд – во втором круге в Индиан-Уэллс он обыграл (6:4, 6:3).

«Брэндон хорошо играл. И в Индиан-Уэллс, наверное, самый медленный хард в туре, так что во многих розыгрышах все определяло то, кто первым ошибется, – потому что самому что-то сделать трудно.

Нужно было ловить равновесие между активностью и отсутствием ошибок. Мне это удалось чуть лучше, чем ему, и я доволен».

Также Медведев заявил, что корты в Индиан-Уэллс остаются медленными даже днем – хотя обычно в это время суток игра идет быстрее.

«Я не знал, когда начну турнир, так что проводил тренировки и днем, и вечером. У меня была дневная тренировка с [Хачановым], и мы, кажется, сделали четыре брейка на двоих, семь геймов играли час.

Так что нужно терпеть – как на грунте».

Медведев рассказал, как беспроигрышная серия влияет на его настрой на первом «Мастерсе» сезона.

«Трудно сказать. Конечно, это здорово. Всегда лучше, когда есть уверенность в себе.

Я никогда не показывал лучший теннис в Индиан-Уэллс, так что уверенность в себе играет важную роль. Например, сегодня матч был очень упорным, у него было много брейк-пойнтов, я вполне мог проиграть.

Но в нужные моменты я делал эйсы, выигрывал длинные размены. Надеюсь, уверенность поможет мне пройти далеко».

Медведев когда-нибудь играл так хорошо, как сейчас? Сравниваем четыре суперотрезка

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