Медведев после 15-й победы подряд: «В Индиан-Уэллс, наверное, самый медленный хард в туре. Нужно терпеть – как на грунте»

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Брэндон Накашима Теннис

Даниил Медведев прокомментировал 15-ю победу подряд – во втором круге в Индиан-Уэллс он обыграл Брэндона Накашиму (6:4, 6:3).

«Брэндон хорошо играл. И в Индиан-Уэллс, наверное, самый медленный хард в туре, так что во многих розыгрышах все определяло то, кто первым ошибется, – потому что самому что-то сделать трудно.

Нужно было ловить равновесие между активностью и отсутствием ошибок. Мне это удалось чуть лучше, чем ему, и я доволен».

Также Медведев заявил, что корты в Индиан-Уэллс остаются медленными даже днем – хотя обычно в это время суток игра идет быстрее.

«Я не знал, когда начну турнир, так что проводил тренировки и днем, и вечером. У меня была дневная тренировка с Кареном [Хачановым], и мы, кажется, сделали четыре брейка на двоих, семь геймов играли час.

Так что нужно терпеть – как на грунте».

Медведев рассказал, как беспроигрышная серия влияет на его настрой на первом «Мастерсе» сезона.

«Трудно сказать. Конечно, это здорово. Всегда лучше, когда есть уверенность в себе.

Я никогда не показывал лучший теннис в Индиан-Уэллс, так что уверенность в себе играет важную роль. Например, сегодня матч был очень упорным, у него было много брейк-пойнтов, я вполне мог проиграть.

Но в нужные моменты я делал эйсы, выигрывал длинные размены. Надеюсь, уверенность поможет мне пройти далеко».

Медведев когда-нибудь играл так хорошо, как сейчас? Сравниваем четыре суперотрезка

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nicckk
Ответ Дмитрий Маховиков
в роттердаме и париже хард кажется со стороны зрителя еще более медленным. оба эти турнира медведев брал
в Париже зал. это уже убыстряет всё дело. и его там замедлили прилично в последний год
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Маховиков
в роттердаме и париже хард кажется со стороны зрителя еще более медленным. оба эти турнира медведев брал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nicckk
корты тут конечно не быстрее кортов на Ролан гаросс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий