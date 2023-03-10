Вавринка после выхода во второй круг в Индиан-Уэллс: «У меня несколько дней были проблемы с ухом, я им не слышал, оно полностью заложено»

оценил свое состояние после победы над Александром Вукичем в первом круге в Индиан-Уэллс – 6:4, 1:6, 6:1.

«У меня несколько дней были проблемы с ухом, я им не слышал, оно полностью заложено. Но ничего страшного, просто сложно свободно чувствовать себя на корте, когда слышишь одним ухом.

Но в целом я хорошо играю и тренируюсь, поэтому физически и в теннисном плане я в порядке. Рад сегодняшней победе, это важный матч, и я надеюсь, что продолжу так играть».

Вавринка одержал первую победу после возвращения в топ-100.

«Это был важный шаг после долгого перерыва, операции, попыток вернуться, набрать форму, наладить игру.

Возвращение в топ-100 – это всегда важный показатель. Конечно, я хочу и дальше подниматься в рейтинге. Надеюсь, смогу попасть в посев на «Больших шлемах» и «Мастерсах» Посмотрим.

Неделю за неделей я в целом набрал нужный уровень и надеюсь, что выиграю в этом году еще много матчей».

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