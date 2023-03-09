Касаткина, Кудерметова, Соболенко, Жабер и Бенчич заявились на турнир в Чарлстоне

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Опубликована заявка турнира WTA 500 в Чарлстоне, который пройдет 3-9 апреля.

На зеленом грунте в США планируют сыграть:

Из россиянок там выступят:

Полностью список участников здесь.

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