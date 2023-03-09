Касаткина, Кудерметова, Соболенко, Жабер и Бенчич заявились на турнир в Чарлстоне
Опубликована заявка турнира WTA 500 в Чарлстоне, который пройдет 3-9 апреля.
На зеленом грунте в США планируют сыграть:
- Арина Соболенко;
- Джессика Пегула;
- Онс Жабер;
- действующая чемпионка Белинда Бенчич;
- Виктория Азаренко.
Из россиянок там выступят:
- чемпионка-2017 Дарья Касаткина;
- чемпионка-2021 Вероника Кудерметова;
- Екатерина Александрова;
- Анна Калинская;
- Варвара Грачева;
- Анна Блинкова.
Полностью список участников здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии