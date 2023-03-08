Монфис о том, что Свитолина уже тренируется после рождения дочери: «Думаю, скоро она расскажет, какие у нее планы и когда она хочет вернуться»

высказался о том, что его жена уже приступила к тренировкам после рождения дочери Скай. Они стали родителями в октябре прошлого года.

«Она очень мотивирована вернуться. Это было сумасшествие, потому что она только родила и, конечно, была очень счастлива, но ей очень хочется поскорее вернуться и набрать хорошую форму. Она хотела почувствовать, что снова может играть. Она беспокоилась, потому что давно не играла. Но у нее отлично получилось. Это было здорово.

Сейчас она тренируется, ей это нравится. Она начинает больше двигаться, потому что сначала не было такой возможности. Но сейчас уже лучше, и, мне кажется, она поставила перед собой определенные цели. Думаю, скоро она расскажет, какие у нее планы и когда она хочет вернуться».

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