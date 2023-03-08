Монфис о том, что стал отцом, пока не играл из-за травмы: «Идеальный момент. В конце концов, это главное. Это настоящая жизнь»

Теги Гаэль Монфис ATP WTA BNP Paribas Open Элина Свитолина Теннис

Гаэль Монфис поделился эмоциями перед первым турниром за семь месяцев. Француз восстанавливался от травмы стопы. В октябре у них с Элиной Свитолиной родилась дочь Скай.

«Чувствую себя отлично. Я не играл несколько месяцев. Теперь я на несколько недель уехал от своей маленькой принцессы. Такое произошло впервые. Смешанные чувства, но в хорошем смысле.

Я был с ней с первого дня, и теперь, когда я вернулся в тур, это совершенно другой опыт. Мне очень повезло. Она здорова, и я тоже снова набрал форму и здоров. Я приехал сюда только с положительными эмоциями.

Прошло много времени. Не буду врать, я скучал по игре в туре, по борьбе, по новым вызовам. Сейчас я [очень рад увидеться с болельщиками]. Вообще, в Индиан-Уэллс здорово, потому что болельщики очень близко к тренировочному корту. Ты чувствуешь их энергию. Меня это порадовалось, когда я приехал сюда несколько дней назад. Я чувствовал себя великолепно, и мне повезло, что я смог снова набрать форму и вернуться».

Монфис высказался о том, что период, когда он не выступал в туре, совпал с рождением дочери.

«Идеальный момент. Я всегда говорю, что стараюсь находить в плохом хорошее, и это был практически самый подходящий момент. Я смог быть рядом с женой в конце беременности и поддержать ее, потому что последние дни всегда непростые. А потом, конечно, мы вместе заботились о малышке. Это был подходящий и очень важный момент. В конце концов, это главное. Это жизнь, настоящая жизнь. Я был очень рад вместе заботиться о нашем ребенке.

Это безумное счастье. Счастье, любовь. Я могу немного уставать или быть недовольным тем, что я делаю, потому что хочу быть идеальным. Но как только я вижу дочь, все забывается. Это великолепное чувство.

Забавно, потому что я впервые [уехал из дома]. Прошло ровно пять дней. Сейчас она начала меня немного узнавать (смеется). Это особый момент, поэтому я надеюсь, что выиграю матч и после этого поговорю с ней по видеосвязи».

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2 комментария

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Iuasamotu
Передавай привет Элинке и поздравь её и вашу принцессу от нас с праздником весны, 8 марта)
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sashati
Стал отцом, с какого раза?
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