Монфис о том, что стал отцом, пока не играл из-за травмы: «Идеальный момент. В конце концов, это главное. Это настоящая жизнь»

поделился эмоциями перед первым турниром за семь месяцев. Француз восстанавливался от травмы стопы. В октябре у них с родилась дочь Скай.

«Чувствую себя отлично. Я не играл несколько месяцев. Теперь я на несколько недель уехал от своей маленькой принцессы. Такое произошло впервые. Смешанные чувства, но в хорошем смысле.

Я был с ней с первого дня, и теперь, когда я вернулся в тур, это совершенно другой опыт. Мне очень повезло. Она здорова, и я тоже снова набрал форму и здоров. Я приехал сюда только с положительными эмоциями.

Прошло много времени. Не буду врать, я скучал по игре в туре, по борьбе, по новым вызовам. Сейчас я [очень рад увидеться с болельщиками]. Вообще, в Индиан-Уэллс здорово, потому что болельщики очень близко к тренировочному корту. Ты чувствуешь их энергию. Меня это порадовалось, когда я приехал сюда несколько дней назад. Я чувствовал себя великолепно, и мне повезло, что я смог снова набрать форму и вернуться».

Монфис высказался о том, что период, когда он не выступал в туре, совпал с рождением дочери.

«Идеальный момент. Я всегда говорю, что стараюсь находить в плохом хорошее, и это был практически самый подходящий момент. Я смог быть рядом с женой в конце беременности и поддержать ее, потому что последние дни всегда непростые. А потом, конечно, мы вместе заботились о малышке. Это был подходящий и очень важный момент. В конце концов, это главное. Это жизнь, настоящая жизнь. Я был очень рад вместе заботиться о нашем ребенке.

Это безумное счастье. Счастье, любовь. Я могу немного уставать или быть недовольным тем, что я делаю, потому что хочу быть идеальным. Но как только я вижу дочь, все забывается. Это великолепное чувство.

Забавно, потому что я впервые [уехал из дома]. Прошло ровно пять дней. Сейчас она начала меня немного узнавать (смеется). Это особый момент, поэтому я надеюсь, что выиграю матч и после этого поговорю с ней по видеосвязи».

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