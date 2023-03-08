Рублев сфотографировался с певицей Пинк. Она сыграла в миксте с Димитровым на благотворительном турнире в Калифорнии

Теги Ришар Гаске ATP WTA Виктория Азаренко Григор Димитров Донна Векич Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Каспер Рууд Марта Костюк Теннис

Андрей Рублев выложил фото с певицей Пинк.

Вчера она сыграла на благотворительном турнире в Калифорнии.

Помимо Пинк, участвовали Виктория АзаренкоДонна Векич, Марта Костюк, Каспер Рууд, Фрэнсис Тиафу, Григор Димитров, Ришар Гаске, певцы Робин Тик, Наташа Бедингфилд и Зиа Виктория.

В миксте Азаренко и Тик обыграли Пинк и Димитрова.

Также фото с Пинк поделился Рууд.

Фото: инстаграм Рублева, Рууда, wilson.

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5 комментариев

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Hardy
класс!
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From Moscow City
Какая фотка хорошая, будто давно знают друг друга:)
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За Валенсию с 1999
Ответ Alla Tishkova
Она даже стала нормально выглядеть, похожа на женщину 👍
Не особо похожа до сих пор. Такая же пацанка
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Pussichka
Ответ Sawka-promakawka
Комментарий удален пользователем
Согласен)
Тиафо просто немного шут, Донна красивая дама с послужным списком в разы больше Костюк.
Остальные ещё круче.
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Sawka-promakawka
Комментарий удален пользователем
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Alla Tishkova
Она даже стала нормально выглядеть, похожа на женщину 👍
+4
-6
-2
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