Рублев сфотографировался с певицей Пинк. Она сыграла в миксте с Димитровым на благотворительном турнире в Калифорнии

выложил фото с певицей Пинк.

Вчера она сыграла на благотворительном турнире в Калифорнии.

Помимо Пинк, участвовали , , , , , , , певцы Робин Тик, Наташа Бедингфилд и Зиа Виктория.

В миксте Азаренко и Тик обыграли Пинк и Димитрова.

Также фото с Пинк поделился Рууд.

Фото: инстаграм Рублева, Рууда, wilson.

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