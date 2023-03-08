Рублев сфотографировался с певицей Пинк. Она сыграла в миксте с Димитровым на благотворительном турнире в Калифорнии
Андрей Рублев выложил фото с певицей Пинк.
Вчера она сыграла на благотворительном турнире в Калифорнии.
Помимо Пинк, участвовали Виктория Азаренко, Донна Векич, Марта Костюк, Каспер Рууд, Фрэнсис Тиафу, Григор Димитров, Ришар Гаске, певцы Робин Тик, Наташа Бедингфилд и Зиа Виктория.
В миксте Азаренко и Тик обыграли Пинк и Димитрова.
Также фото с Пинк поделился Рууд.
Фото: инстаграм Рублева, Рууда, wilson.
Тиафо просто немного шут, Донна красивая дама с послужным списком в разы больше Костюк.
Остальные ещё круче.