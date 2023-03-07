Шамиль Тарпищев: «Если бы Сафин пахал, был бы первым шесть лет подряд вместо Федерера»

Шамиль Тарпищев рассказал, почему Марат Сафин рано завершил карьеру. Двукратный чемпион «Больших шлемов» ушел из тенниса в 29 лет.

– Он художник внутри. Если бы он пахал, как Федерер, может быть, и вместо Федерера шесть лет подряд был первым. Но он другой по натуре своей – творец. Поэтому много импровизировал, отсюда много ошибался. Не было, наверное, стопроцентной концентрации, надо было сделать так, чтобы его не лихорадило.

– Чего не хватило Николаю Давыденко для больших побед?

– Очень был быстрый, но не выносливый. Поэтому в трехсетовых матчах выигрывал и пять лет подряд в пятерке был, но не брал ни одного «Шлема», так как там пятисетовый формат. Это предполагает другую функциональную подготовку и выносливость. А это воспитывается только до 16 лет. Пропустил этот период – и все.

А быстрота воспитывается только до 12 лет. Если ты ребенка перегружаешь, то он быстрым не будет, а небыстрый в теннис не играет. Это тонкая вещь, которую тренер должен знать. Ведь у детей еще не видно усталости на тренировках, чуть посидел – и вроде такой же. А у них усталость копится: 70% в школах – перетренированные. А это чревато тем, что они быстрыми не будут. И если это продолжать, какие потери в раннем возрасте для спорта и тенниса… Потому что он здоров, все в порядке, но бегает небыстро. И для тенниса уже не годится.

– Поэтому удивительно, как Даня при таком росте быстр.

– При росте 198 см он очень быстр – это сказка. Не были упущены в детстве те вещи, которые сейчас могли нарушить тренировочный процесс.

– Способен ли он взять второй «Шлем»? В чем для этого ему надо прибавить?

– Прибавить? Нехорошо критиковать игроков. Зачем кому-то знать слабости. Конечно, он способен. Просто надо разучивать тактику быстрого нападения, – сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

Медведев – первый русский №1 после Сафина. Марат в 2000-м взлетел за полсезона, но так и не стал лидером поколения

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