Шамиль Тарпищев: «Если бы Сафин пахал, был бы первым шесть лет подряд вместо Федерера»

Теги Николай Давыденко Марат Сафин Шамиль Тарпищев ФТР ATP Даниил Медведев Теннис

Шамиль Тарпищев рассказал, почему Марат Сафин рано завершил карьеру. Двукратный чемпион «Больших шлемов» ушел из тенниса в 29 лет.

– Он художник внутри. Если бы он пахал, как Федерер, может быть, и вместо Федерера шесть лет подряд был первым. Но он другой по натуре своей – творец. Поэтому много импровизировал, отсюда много ошибался. Не было, наверное, стопроцентной концентрации, надо было сделать так, чтобы его не лихорадило.

– Чего не хватило Николаю Давыденко для больших побед?

– Очень был быстрый, но не выносливый. Поэтому в трехсетовых матчах выигрывал и пять лет подряд в пятерке был, но не брал ни одного «Шлема», так как там пятисетовый формат. Это предполагает другую функциональную подготовку и выносливость. А это воспитывается только до 16 лет. Пропустил этот период – и все.

А быстрота воспитывается только до 12 лет. Если ты ребенка перегружаешь, то он быстрым не будет, а небыстрый в теннис не играет. Это тонкая вещь, которую тренер должен знать. Ведь у детей еще не видно усталости на тренировках, чуть посидел – и вроде такой же. А у них усталость копится: 70% в школах – перетренированные. А это чревато тем, что они быстрыми не будут. И если это продолжать, какие потери в раннем возрасте для спорта и тенниса… Потому что он здоров, все в порядке, но бегает небыстро. И для тенниса уже не годится.

– Поэтому удивительно, как Даня при таком росте быстр.

– При росте 198 см он очень быстр – это сказка. Не были упущены в детстве те вещи, которые сейчас могли нарушить тренировочный процесс.

– Способен ли он взять второй «Шлем»? В чем для этого ему надо прибавить?

– Прибавить? Нехорошо критиковать игроков. Зачем кому-то знать слабости. Конечно, он способен. Просто надо разучивать тактику быстрого нападения, – сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

Медведев – первый русский №1 после Сафина. Марат в 2000-м взлетел за полсезона, но так и не стал лидером поколения

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10 комментариев

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vvvp13
Про Давыденко ну просто идиот. Я так понимаю, Джокович и Маррей по его логике, выносливость выработали в 16 лет? То-то они не мог закончить матчи на шлемах и их аж колбасило, тошнило и они снимались! И тот и другой невероятно пахали на тренировках подготовке, меняли диеты и применяли соответсвующие усилия уже в очень даже серьезном возрасте.
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(Алекс Кросс
после 25 он плюнул ... на Теннис ... ) так бывает рано заиграл и бац.. глубокий спад.. то травмы то ещё чего... ) не любил Теннис не вкладывал Душу ) это же было видно после Титула АО ) он просто не хотя.. играл ) видать просто чтоб подзаработать ) и не более )
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Sincere
Сафин художник, а Федерер оказывается пахарь)))
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Хозяин патриотов
То есть получается Сафин мог быть третьим в истории...
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Joseph Conin
Если бы Сафин пахал, он бы не был Сафиным
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Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Вспомнил фразу надаля о киргиосе. If…if… doesn’t exist. Вот тут примерно то же самое. Хотя заголовок, конечно, намного более резкий, чем то, что толстосум сказал на самом деле
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Damien King
Если бы Сафин пахал, через пару сезонов закончил бы с теннисом из-за выгорания. Он не пахарь как Маррей или Джокович, ему необходимы гулянки, чтобы выдавать перфоманс
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Берни Парент
Сафин был и остаётся (в обозримом будущем) лучшим российским теннисистом. Великолепный игрок, разносторонний.
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sashati
А если бы еще и сеял!?)
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melmi
Если бы да кабы
Марат такой какой был и есть
Талант может и не реализовал до конца , но -первой ракеткой был , КБШ брал
Хорошая карьера
+5
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