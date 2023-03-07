Сервара о победной серии Медведева: «Когда он на нужной волне, все победы – это только его заслуга. Вопрос в том, сколько это будет продолжаться»

Жиль Сервара прокомментировал победную серию Даниила Медведева. Россиянин выиграл 14 матчей и три титула за три недели.

– Когда он вернулся из Австралии, две недели тренировок были очень сложными, потому что ему не хватало уверенности. Он не побеждает – ему плохо, он ничего не чувствует, и с этим нужно смириться. У такого игрока, как Даниил, есть свои убеждения, свой подход к анализу и управлению ситуациями. Мы вернулись из Австралии не в лучшей форме, и с этим нужно было справляться.

Три дня до турнира в Роттердаме были особенными. Даниил сомневается и это объясняло то, почему он плохо играет. Я стараюсь быть рядом, реагировать и показывать ему, что все, о чем он говорит, не соответствует действительности. Потому что я думал, что он играет хорошо и это сработает. Каждый раз, когда я вмешивался на тренировках, это давало положительный эффект.

Но суть в том, что он пытается убедить себя, что играет плохо. А я убежден, что он играет хорошо. Я воспринял это как игру, где он пытается объяснить, почему он плохо играет, а я должен показать ему, что все нормально и что с его теннисом все хорошо. Иногда витало напряжение, но я вмешивался, чтобы постараться вывести его из этого состояния.

За день до его первого матча в Роттердаме, до тренировки с Бенжаменом Бонзи, я сказал ему: «Наши изменения на корте, которые мы сделали за последние пару дней, дали положительный результат. Во время матча мы уже ничего не изменим, поэтому во время этого тренировочного сета я не буду вмешиваться. Тебе нужно будет находить решения самому, я вообще не буду с тобой говорить. Но, чтобы не оставлять тебя совсем с пустыми руками, я оставлю записку на листе бумаги. Можешь использовать ее, если будет нужно. Я написал разные вещи, которые, как мне кажется, могут тебе помочь».

Я положил конверт с надписью «Даниил, Роттердам-2023» в его сумку. Он использовал его во время тренировочного матча и тогда проиграл единственный сет за всю неделю. Потом мы снова пообщались, и единственные слова, которые я запомнил: «Это не сработает. У тебя предвзятое мнение». Много всего случилось по ходу первого матча против Давидовича-Фокина и после него, но про это я не могу рассказывать. Это внутрикомандная история, пусть это останется между нами. Но после этого, когда игра пошла, все проблемы испарились. В этом плане Даниил абсолютно невероятный и замечательный игрок.

– Значит, переломным моментом стал матч против Давидовича-Фокина?

– Это целое дело. Потому что, как я часто говорю о Данииле, когда он ворчит и ищет оправдания, он по большей части пытается решить проблему. Помню тренировку с Оже-Альяссимом на центральном корте за два дня до турнира. Это было что-то нереальное. Он все ворчит и ищет причины, почему не может победить. А я стою как замороженный и нарочно не отвечаю. Я знаю, что он меня проверяет. А у меня усиливаются все чувства, я собираюсь, чтобы в нужный момент дать ему то, за что можно зацепиться. Я его знаю и понимаю, что эта информация до него дойдет и в итоге он ее использует. Он невероятно способный.

Когда он на нужной волне, все, что происходит дальше, все победы – это его заслуга, только его. Все начинается именно так, а потом разгорается все сильнее и сильнее. Сейчас он как метеорит, который загорается все больше и за счет этого продолжает свой путь. Вопрос в том, сколько это будет продолжаться. Нам нужно сделать все, чтобы этот настрой был с ним и здесь, в Индиан-Уэллс. Если бы сейчас проходил «Ролан Гаррос», мы бы и его выиграли (смеется). Но это не под запись, это скорее образное выражение.

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