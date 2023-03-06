Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в топ-40, Векич вернулась в топ-30, Рахимова обновила личный рекорд

Теги рейтинги WTA Донна Векич Чжу Линь Марта Костюк Кэтрин Макнелли Варвара Грачева Камилла Рахимова Кэти Волынец Камила Осорио Теннис

Чемпионка Остина Марта Костюк дебютировала в топ-40, финалистка Варвара Грачева поднялась на 22 строчки рейтинга WTA.

Чемпионка Монтеррея Донна Векич вернулась в топ-30.

Камила Осорио не защитила прошлогодний финал в Монтеррее и опустилась на 30 строчек.

Чжу Линь, Кэтрин Макнелли, Кэти Волынец, Исалин Бонавентюр и Камилла Рахимова обновили личный рекорд.

WTA Singles Rankings

Положение на 6 марта 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10585
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 6100
3 (3) Джессика Пегула (США) 5495
4 (4) Онс Жабер (Тунис) 4921
5 (5) Каролин Гарсия (Франция) 4905
6 (6) Коко Гауфф (США) 4251
7 (7) Мария Саккари (Греция) 3451
8 (8) Дарья Касаткина (Россия) 3375
9 (9) Белинда Бенчич (Швейцария) 3360
10 (10) Елена Рыбакина (Казахстан) 2935
11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) 2620
12 (12) Людмила Самсонова (Россия) 2301
18 (18) Екатерина Александрова (Россия) 2030
33 (41) Донна Векич (Хорватия) 1664
28 (28) Анастасия Потапова (Россия) 1439
33 (41) Чжу Линь (Китай) 1315
40 (52) Марта Костюк (Украина) 1270
49 (32) Лейла Фернандес (Канада) 1080
60 (67) Анна Калинская (Россия) 923
66 (88) Варвара Грачева (Россия) 879
69 (72) Анна Блинкова (Россия) 866
73 (75) Кэтрин Макнелли (США) 832
74 (92) Кэти Волынец (США) 803
83 (71) Сорана Кырстя (Румыния) 743
84 (96) Исалин Бонавентюр (Бельгия) 730
88 (78) Нурия Парризас Диас (Испания) 710
94 (94) Диана Шнайдер (Россия) 699
89 (97) Камилла Рахимова (Россия) 709
96 (85) Сара Соррибес Тормо (Испания) 682
97 (107) Сара Эррани (Италия) 682
100 (70) Камила Осорио (Колумбия) 675

 

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1 комментарий

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Welshman09
Рейтинг Топ-100 WTA (Русь-Україна, Россия, Беларусь, Lietuva, Latvija, Eesti, Polska):

1 (1). Iga ŚWIĄTEK (Polska) — 10585
2 (2). Арына САБАЛЕНКА (Беларусь) — 6100
8 (8). Дария КАСАТКИНА (Россия) — 3375
11 (11). Вероника КАДЫЙРМӘТОВА (Россия) — 2620
12 (13). Людмила САМСОНОВА (Россия) — 2301
14 (14). Вiкторыя АЗАРАНКА (Беларусь) — 2237
18 (18). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) — 2030
21 (21). Magda LINETTE (Polska) — 1770
25 (26). Aļona OSTAPENKO (Latvija) — 1550
28 (28). Анаcтасия ПОТАПОВА (Россия) — 1439
29 (29). Ангеліна КАЛІНІНА (Україна) — 1422
40 (52). Mapтa KOCTЮK (Україна) — 1270
44 (44). Аляксандра САСНОВІЧ (Беларусь) — 1174
51 (48). Kaia KANEPI (Eesti) — 1052
60 (67). Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) — 923
61 (61). Anett KONTAVEIT (Eesti) — 910
66 (88). Варвара ГРАЧЁВА (Россия) — 879
69 (72). Анна БЛИНКОВА (Россия) — 866
82 (84). Катеpинa БАЙНДЛЬ (Україна) — 748
89 (97). Камилла РАХИМОВА (Россия) — 709
94 (90). Диана ШНАЙДЕР (Россия) — 699
95 (98). Леся ЦУРЕНКО (Україна) — 688
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