Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в топ-40, Векич вернулась в топ-30, Рахимова обновила личный рекорд

Чемпионка Остина Марта Костюк дебютировала в топ-40, финалистка Варвара Грачева поднялась на 22 строчки рейтинга WTA.

Чемпионка Монтеррея Донна Векич вернулась в топ-30.

Камила Осорио не защитила прошлогодний финал в Монтеррее и опустилась на 30 строчек.

Чжу Линь, Кэтрин Макнелли, Кэти Волынец, Исалин Бонавентюр и Камилла Рахимова обновили личный рекорд.

WTA Singles Rankings

Положение на 6 марта 2023

Если в приложении или мобильной версии таблица отображается не полностью, нажимайте сюда.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе