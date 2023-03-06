Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в топ-40, Векич вернулась в топ-30, Рахимова обновила личный рекорд
Чемпионка Остина Марта Костюк дебютировала в топ-40, финалистка Варвара Грачева поднялась на 22 строчки рейтинга WTA.
Чемпионка Монтеррея Донна Векич вернулась в топ-30.
Камила Осорио не защитила прошлогодний финал в Монтеррее и опустилась на 30 строчек.
Чжу Линь, Кэтрин Макнелли, Кэти Волынец, Исалин Бонавентюр и Камилла Рахимова обновили личный рекорд.
WTA Singles Rankings
Положение на 6 марта 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10585
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|6100
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|5495
|4 (4)
|Онс Жабер (Тунис)
|4921
|5 (5)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4905
|6 (6)
|Коко Гауфф (США)
|4251
|7 (7)
|Мария Саккари (Греция)
|3451
|8 (8)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3375
|9 (9)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|3360
|10 (10)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|2935
|11 (11)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2620
|12 (12)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2301
|18 (18)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2030
|33 (41)
|Донна Векич (Хорватия)
|1664
|28 (28)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1439
|33 (41)
|Чжу Линь (Китай)
|1315
|40 (52)
|Марта Костюк (Украина)
|1270
|49 (32)
|Лейла Фернандес (Канада)
|1080
|60 (67)
|Анна Калинская (Россия)
|923
|66 (88)
|Варвара Грачева (Россия)
|879
|69 (72)
|Анна Блинкова (Россия)
|866
|73 (75)
|Кэтрин Макнелли (США)
|832
|74 (92)
|Кэти Волынец (США)
|803
|83 (71)
|Сорана Кырстя (Румыния)
|743
|84 (96)
|Исалин Бонавентюр (Бельгия)
|730
|88 (78)
|Нурия Парризас Диас (Испания)
|710
|94 (94)
|Диана Шнайдер (Россия)
|699
|89 (97)
|Камилла Рахимова (Россия)
|709
|96 (85)
|Сара Соррибес Тормо (Испания)
|682
|97 (107)
|Сара Эррани (Италия)
|682
|100 (70)
|Камила Осорио (Колумбия)
|675
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1 (1). Iga ŚWIĄTEK (Polska) — 10585
2 (2). Арына САБАЛЕНКА (Беларусь) — 6100
8 (8). Дария КАСАТКИНА (Россия) — 3375
11 (11). Вероника КАДЫЙРМӘТОВА (Россия) — 2620
12 (13). Людмила САМСОНОВА (Россия) — 2301
14 (14). Вiкторыя АЗАРАНКА (Беларусь) — 2237
18 (18). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) — 2030
21 (21). Magda LINETTE (Polska) — 1770
25 (26). Aļona OSTAPENKO (Latvija) — 1550
28 (28). Анаcтасия ПОТАПОВА (Россия) — 1439
29 (29). Ангеліна КАЛІНІНА (Україна) — 1422
40 (52). Mapтa KOCTЮK (Україна) — 1270
44 (44). Аляксандра САСНОВІЧ (Беларусь) — 1174
51 (48). Kaia KANEPI (Eesti) — 1052
60 (67). Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) — 923
61 (61). Anett KONTAVEIT (Eesti) — 910
66 (88). Варвара ГРАЧЁВА (Россия) — 879
69 (72). Анна БЛИНКОВА (Россия) — 866
82 (84). Катеpинa БАЙНДЛЬ (Україна) — 748
89 (97). Камилла РАХИМОВА (Россия) — 709
94 (90). Диана ШНАЙДЕР (Россия) — 699
95 (98). Леся ЦУРЕНКО (Україна) — 688