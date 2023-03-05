Даниил Медведев: «В трофей из Цинциннати мы ставим цветы»

рассказал о трех любимых трофеях, выигранных на турнирах. В Дубае он выиграл 18-й титул и за победу получил корабль.

«Тяжело выбрать. Я бы сказал, что – просто потому, что это «Большой шлем». Дело даже не в самом трофее.

Еще выберу Цинциннати, потому что мы в него ставим цветы. Когда я покупаю жене цветы, мы их туда ставим. Прикольно.

И потому что я его только что выиграл, выберу дубайский. Но вообще я все люблю».

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