Даниил Медведев: «В трофей из Цинциннати мы ставим цветы»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал о трех любимых трофеях, выигранных на турнирах. В Дубае он выиграл 18-й титул и за победу получил корабль.

«Тяжело выбрать. Я бы сказал, что US Open – просто потому, что это «Большой шлем». Дело даже не в самом трофее.

Еще выберу Цинциннати, потому что мы в него ставим цветы. Когда я покупаю жене цветы, мы их туда ставим. Прикольно.

И потому что я его только что выиграл, выберу дубайский. Но вообще я все люблю».

Медведев – лучший теннисист мира прямо сейчас: 3 титула за 3 недели и неудержимая игра

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4 комментария

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Евгений Птицын
Ответ Sincere
интересно, было ли еще такое, чтоб кто-то выиграл 18 трофеев - и ни один из них не повторялся, все с разных турниров)
18 разных турниров выиграл, например, Штих. Но ещё никто не выигрывал 18 первых трофеев в 18 разных городах, в этом плане Медведев рекордсмен.
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Sincere
интересно, было ли еще такое, чтоб кто-то выиграл 18 трофеев - и ни один из них не повторялся, все с разных турниров)
У медведя так? Если да, то это невероятно))
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Sincere
интересно, было ли еще такое, чтоб кто-то выиграл 18 трофеев - и ни один из них не повторялся, все с разных турниров)
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sashati
Ваза из Дубая, мы в нее ....
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