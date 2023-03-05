Рублев о турнире в Дубае: «Отличная неделя. Надеюсь, что и дальше буду прибавлять – улучшать мне нужно многое»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев подвел итоги турнира в Дубае. Он защищал титул и дошел до финала, где проиграл Даниилу Медведеву.

«В целом это была очень хорошая неделя. Победа над Давидовичем, когда я отыграл сет и ушел с 1:6 на тай-брейке, – у меня в жизни такого еще не было.

В каждом матче было что-то положительное. Очень хорошая неделя. Первый финал сезона, который только начался. Надеюсь, это только начало.

Я продолжу тренироваться и надеюсь, что и дальше буду прибавлять – потому что улучшать мне нужно многое. Я супермотивирован и настроен на ближайшие недели.

Конечно, проигрывать финал нелегко, но я смотрю в будущее. Очень рад, как работает моя команда, благодарен им за жертвы, которые они приносят.

Посмотрим. Сейчас я супермотивирован на турниры в Америке, чтобы максимально там выложиться».

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1 комментарий

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Sawka-promakawka
Пора брать Мастерс, Андрюха! 💪🏼
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