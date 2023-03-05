Рублев о том, что Медведев дает теннису: «Забавные моменты. Иногда мне кажется, что координация у него на нуле. И когда он делает что-то странное, это так смешно выглядит»

рассказал, что дает теннису. В финале в Дубае Медведев обыграл Рублева со счетом 6:2, 6:2.

– Не знаю. Я об этом не думаю. Несколько лет назад я перестал думать про других, так что даже не знаю.

Для Даниила, его карьеры и жизни хорошо, что он сейчас так выступает. Три титула подряд – это нереально. Что еще сказать? Не знаю.

– Могу перефразировать. Что он дает игре?

– Забавные моменты. Иногда он ведет себя очень нестандартно. Иногда мне кажется, что координация у него на нуле. И когда он делает на корте что-то странное, это так смешно выглядит.

К тому же он большой источник вдохновения, потому что он очень образованный, очень умный парень. И на его игре можно многому научиться, – сказал Рублев.

Также он оценил отношения с Медведевым.

«У нас отличные отношения, мы хорошо друг друга понимаем, дружим. Можем посмеяться над всякими глупостями. Когда мы вместе играем на каком-то турнире и проводим время, я всегда получаю удовольствие.

На корте я его очень уважаю, потому что он уже в детстве был бойцом. У него могла быть всего одна ракетка, она могла сломаться, но он не переставал бороться. Он мог 20 минут бросать свечки, бороться и выиграть.

Многие наши ровесники видели свечку и сразу сдавались. А он боролся и со сломанной ракеткой, и в порванных кроссовках. И сейчас он такой же. Это очень вдохновляет».

Медведев – лучший теннисист мира прямо сейчас: 3 титула за 3 недели и неудержимая игра

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