Джокович о матче с Медведевым: «Говорить особо не о чем. Его уровень тенниса очень высок, особенно на харде»

Теги Новак Джокович ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Теннис

Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинала в Дубае против Даниила Медведева. В личных встречах серб ведет 9:4.

«Даниил – один из лучших игроков в мире за последние пять лет. Чемпион турнира «Большого шлема», бывший №1 рейтинга. Говорить особо не о чем. Его уровень тенниса очень высок, особенно на харде. Он немного напоминает Хуркача в геймах на подаче. Он любит быстро забирать геймы на своей подаче.

Мы играли друг с другом довольно много раз, поэтому я знаю, чего от него ожидать. Я слежу за его игрой. Он в порядке и выигрывает турнир за турниром.

У меня пока не было поражений, так что мы оба находимся в хорошей форме. Надеюсь, будет отличный матч».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julia Gorskaya
Интересно, это он специально Медведева сравнил именно с Хуркачем, которого в легкую победил?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Ждем рубку, а не одну калитку
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Бабуев
Ожидаем увидеть хороший теннис и как почти всегда бывает в их матчах близкую игру!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий