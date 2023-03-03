Джокович о матче с Медведевым: «Говорить особо не о чем. Его уровень тенниса очень высок, особенно на харде»

Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинала в Дубае против Даниила Медведева. В личных встречах серб ведет 9:4.

«Даниил – один из лучших игроков в мире за последние пять лет. Чемпион турнира «Большого шлема», бывший №1 рейтинга. Говорить особо не о чем. Его уровень тенниса очень высок, особенно на харде. Он немного напоминает Хуркача в геймах на подаче. Он любит быстро забирать геймы на своей подаче.

Мы играли друг с другом довольно много раз, поэтому я знаю, чего от него ожидать. Я слежу за его игрой. Он в порядке и выигрывает турнир за турниром.

У меня пока не было поражений, так что мы оба находимся в хорошей форме. Надеюсь, будет отличный матч».

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