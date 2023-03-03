Фриц о победе над Тиафу: «Легко выйти из себя, когда не идет первая, но я смирился с тем, что придется обходиться без легких очков на подаче»

Тэйлор Фриц прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафу в четвертьфинале в Акапулько. Фриц победил 6:3, 6:4 и повел в личных встречах 6:1.

«Я доволен тем, как сыграл на важных очках. Очень легко разочароваться в себе, когда не идет первая подача.

Легко выйти из себя после такого, но я просто боролся и смирился с тем, что придется обходиться без легких очков на подаче. Горжусь тем, как боролся во многих длинных геймах на своей подаче».

Также он поделился ожиданиями от полуфинала против Томми Пола.

«Все будет примерно так же, как с Фрэнсисом. Он один из моих близких друзей, мы хорошо друг друга знаем. Мы давно друг с другом не играли, так что будет интересно».

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