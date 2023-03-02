Рублев впервые в сезоне вышел в полуфинал ATP и сыграет со Зверевым

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Ботик ван де Зандшульп Теннис

Шестая ракетка мира Андрей Рублев в четвертьфинале в Дубае обыграл №33 Ботика ван де Зандушульпа – 6:3, 7:6(3). Во втором сете россиянин не подал на матч при счете 5:4.

Рублев сыграет в 1/2 ATP впервые с итогового турнира, где он проиграл Касперу Рууду.

В полуфинале действующий чемпион сыграет с Александром Зверевым, которому уступает 0:5 в личных встречах.

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2 комментария

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Дмитрий Герцен
Ботик конечно сегодня был не в себе, ошибался на ровном месте и подачи вообще не было.
Но Рубль красавчик, не без истерик, но играл мощно
Интересно будет посмотреть на битву со Зверевым, хоть и оба не в лучшей кондиции
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Эльвин Гульмалиев
Рубль растёт! хорошая неделя и есть шанс выйти в финал
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