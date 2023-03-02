Дубай (ATP). 1/4 финала. Рублев встретится с Ван де Зандшульпом, Медведев сыграет с Чоричем, Джокович – с Хуркачем, Зверев – с Сонего

Андрей Рублев сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом в четвертьфинале в Дубае. Даниил Медведев встретится с Борной Чоричем, а Новак Джокович поборется с Хубертом Хуркачем.

Cетка турнира здесь.

Дубай, ОАЭ

27 февраля – 4 марта 2023

500

Призовой фонд – 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал