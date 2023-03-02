Дубай (ATP). 1/4 финала. Рублев встретится с Ван де Зандшульпом, Медведев сыграет с Чоричем, Джокович – с Хуркачем, Зверев – с Сонего
Андрей Рублев сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом в четвертьфинале в Дубае. Даниил Медведев встретится с Борной Чоричем, а Новак Джокович поборется с Хубертом Хуркачем.
Cетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
27 февраля – 4 марта 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 2 марта, 14.00
- Дата проведения
- 2 марта, 15.30
- Дата проведения
- 2 марта, 18.00
- Дата проведения
- 2 марта, 19.30
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