Дубай (ATP). 1/4 финала. Рублев встретится с Ван де Зандшульпом, Медведев сыграет с Чоричем, Джокович – с Хуркачем, Зверев – с Сонего

Теги Новак Джокович результаты ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Александр Зверев Борна Чорич Андрей Рублев Даниил Медведев Лоренцо Сонего Хуберт Хуркач Ботик ван де Зандшульп Теннис

Андрей Рублев сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом в четвертьфинале в Дубае. Даниил Медведев встретится с Борной Чоричем, а Новак Джокович поборется с Хубертом Хуркачем.

Cетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

27 февраля – 4 марта 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия) Лоренцо Сонего (Италия)
Дата проведения
2 марта, 14.00
Онлайн матча

 

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
2 марта, 15.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
2 марта, 18.00
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Борна Чорич (Хорватия)
Дата проведения
2 марта, 19.30
Онлайн матча

2 комментария

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Матрёшка Ефросиьевна
потенциально могут получится полуфиналы уровня шлема (Рублев -Зверев, Медведев - Джокович).
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Анатолий Зыболов
Глаза разбегаются, день тенниса в самом высоком смысле.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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