«Это Рублев. Он знаменитый». Игроки ATP снялись в видео, где узнавали коллег по стону

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ATP выпустила ролик, в котором игроки пытались узнать коллег по стонам во время ударов.

В конкурсе поучаствовали Андрей Рублев, Каспер Рууд, Бен Шелтон, Давид Гоффен, Диего Шварцман, Кэмерон Норри и Шан Цзюньчэн.

Это было повторение такого же видео 2019 года. Рублев по этому поводу сказал: «Помню, что тогда все время называл Джоковича. Думаю, в этот раз я выступлю лучше, потому что трудно сделать хуже, чем в прошлый раз».

Первым звучал стон Карлоса Алькараса, и Рублев изначально думал, что это Джокович. А потом со смехом добавил: «Крик нереальный».

Вторым был Маттео Берреттини. «Не думал, что он такой громкий», – сказал по его поводу Норри.

Третьими звучали стоны Норри. «Я с ним пару раз тренировался, и у него особенный стон», – оценил коллегу Рууд.

Четвертым был Рублев, и его стон узнали все, а Рууд и Шварцман даже спародировали. «Это Андрей. Он знаменитый», – объяснил свой выбор Шан.

Пятым стонал Пабло Каррено-Буста. «Я бы про него даже не подумал», – сказал Рублев.

Шестым был Денис Шаповалов. «Я даже не знал, что он стонет. Хотя должен был, я с ним тренировался миллион раз», – сказал Шан.

Последними прозвучали крики Шварцмана, которые Рублев тоже назвал «нереальными» и спародировал. А Шелтон его не узнал, хотя тренировался с аргентинцем прямо перед съемками. «Я такой тупой», – резюмировал американец.

Только Рууд угадал всех семерых. Второе место занял Рублев, отгадавший пятерых. У Шелтона четыре балла, у Гоффена и Шварцмана – по три, а у Норри и Шана – по два.

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3 комментария

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qdr1k
Рублев 😎👍
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Lanapiano
Веселое видео, даже настроение поднялось)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мила Чапаева
Забавно! Понравилось!)
+2
0
+2
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