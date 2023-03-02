«Это Рублев. Он знаменитый». Игроки ATP снялись в видео, где узнавали коллег по стону

выпустила ролик, в котором игроки пытались узнать коллег по стонам во время ударов.

В конкурсе поучаствовали , , Бен Шелтон, , , и Шан Цзюньчэн.

Это было повторение такого же видео 2019 года. Рублев по этому поводу сказал: «Помню, что тогда все время называл . Думаю, в этот раз я выступлю лучше, потому что трудно сделать хуже, чем в прошлый раз».

Первым звучал стон , и Рублев изначально думал, что это Джокович. А потом со смехом добавил: «Крик нереальный».

Вторым был . «Не думал, что он такой громкий», – сказал по его поводу Норри.

Третьими звучали стоны Норри. «Я с ним пару раз тренировался, и у него особенный стон», – оценил коллегу Рууд.

Четвертым был Рублев, и его стон узнали все, а Рууд и Шварцман даже спародировали. «Это Андрей. Он знаменитый», – объяснил свой выбор Шан.

Пятым стонал . «Я бы про него даже не подумал», – сказал Рублев.

Шестым был . «Я даже не знал, что он стонет. Хотя должен был, я с ним тренировался миллион раз», – сказал Шан.

Последними прозвучали крики Шварцмана, которые Рублев тоже назвал «нереальными» и спародировал. А Шелтон его не узнал, хотя тренировался с аргентинцем прямо перед съемками. «Я такой тупой», – резюмировал американец.

Только Рууд угадал всех семерых. Второе место занял Рублев, отгадавший пятерых. У Шелтона четыре балла, у Гоффена и Шварцмана – по три, а у Норри и Шана – по два.

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