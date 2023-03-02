№4 Рууд проиграл больше половины матчей на старте сезона
Четвертая ракетка мира Каспер Рууд во втором круге в Акапулько проиграл Таро Даниэлю – 5:7, 6:2, 6:7(5). В третьем сете норвежец не реализовал два матчабола.
Рууд провел седьмой матч в этом сезоне и потерпел четвертое поражение. В матче с Даниэлем он допустил 46 невынужденных ошибок.
В межсезонье норвежец отказался от отпуска в пользу выставочных матчей. Он сказал, что возьмет перерыв после Australian Open. В Акапулько он провел первый турнир почти за полтора месяца.
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За полуфинал шлема не переживай, ему ещё 19 лет. К примеру Федерер в этом возрасте водокачки подметал, как и Рудик.