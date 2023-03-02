№4 Рууд проиграл больше половины матчей на старте сезона

Теги ATP Abierto Mexicano Telcel Таро Даниэль Каспер Рууд Теннис

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд во втором круге в Акапулько проиграл Таро Даниэлю – 5:7, 6:2, 6:7(5). В третьем сете норвежец не реализовал два матчабола.

Рууд провел седьмой матч в этом сезоне и потерпел четвертое поражение. В матче с Даниэлем он допустил 46 невынужденных ошибок.

В межсезонье норвежец отказался от отпуска в пользу выставочных матчей. Он сказал, что возьмет перерыв после Australian Open. В Акапулько он провел первый турнир почти за полтора месяца.

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7 комментариев

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Йенс Мустерманн
Ответ Jefri AG
Скоро ему надо будет защищать финал Майами, а потом и два халявных финала на шлемах... так что надеюсь в этом году увидеть как Рууд сильно руухнет в рейтинге)
А если ещё и на итоговый турнир не отберётся, то и тамошний финал сгорит ))
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Jefri AG
Скоро ему надо будет защищать финал Майами, а потом и два халявных финала на шлемах... так что надеюсь в этом году увидеть как Рууд сильно руухнет в рейтинге)
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Великий Алонсо
Слабейший тур в истории, оно было 2 ракеткой не так давно, слегка улучшенная версия Шварцмана. В 2010-2012 его не было бы даже в топ-10
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Йенс Мустерманн
Ответ Sincere
Твоя десятая ракетка проигрывала 7 матчей подряд, не имеет даже полуфиналов шлемов - и ничего, стоит же как-то на 10 месте.
Руне проигрывал эти 7 матчей подряд, когда был в 3-4 десятке, а не в топ10 и тем более в топ5.
За полуфинал шлема не переживай, ему ещё 19 лет. К примеру Федерер в этом возрасте водокачки подметал, как и Рудик.
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Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
И это четвёртая ракетка мира, прошу обратить внимание ))
Твоя десятая ракетка проигрывала 7 матчей подряд, не имеет даже полуфиналов шлемов - и ничего, стоит же как-то на 10 месте.
+1
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-2
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Йенс Мустерманн
И это четвёртая ракетка мира, прошу обратить внимание ))
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Sincere
Все иногда принимают неправильные решения...
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