№4 Рууд проиграл больше половины матчей на старте сезона

Четвертая ракетка мира во втором круге в Акапулько проиграл Таро Даниэлю – 5:7, 6:2, 6:7(5). В третьем сете норвежец не реализовал два матчабола.

Рууд провел седьмой матч в этом сезоне и потерпел четвертое поражение. В матче с Даниэлем он допустил 46 невынужденных ошибок.

В межсезонье норвежец отказался от отпуска в пользу выставочных матчей. Он сказал, что возьмет перерыв после . В Акапулько он провел первый турнир почти за полтора месяца.

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