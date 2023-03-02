Медведев о том, что выиграл 11 матчей за 3 недели подряд: «Уверенность в себе важнее усталости»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Теннис

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал то, что в Дубае играет третью неделю подряд и одержал 11-ю победу подряд. Во втором круге он обыграл Александра Бублика – 6:4, 6:2.

«Думаю, уверенность в себе важнее усталости, потому что ты не хочешь останавливаться. Конечно, если нет никаких физических проблем.

[На прошлой неделе] в Дохе было немного тяжелее, потому что я прилетел из Европы. Это более длинный перелет. А в Дубае я уже чувствую себя намного лучше.

В Дохе мне все равно удалось хорошо бегать и хорошо играть, так что сейчас я чувствую себя на 100 процентов готовым и с нетерпением жду следующих матчей».

В четвертьфинале Медведев сыграет с Борной Чоричем.

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3 комментария

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Zimmerman
Усталость - это иллюзия.
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Ротен Роберт
Давай Меди, только вперед, очень сложный полуфинал предстоит.
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камыш
Со Сборной Чоричей не должно возникнуть проблем)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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