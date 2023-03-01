Младший брат Берреттини впервые прошел круг на турнире ATP

842-я ракетка мира Якопо Берреттини вышел во второй круг турнира в Акапулько на отказе №78 Оскара Отте – 3:6, 7:6(3), 2:1. Немец снялся из-за травмы левого колена.

24-летний Якопо – брат 26-летнего .

Это первая победа Берреттини-младшего в основной сетке турниров . Он получил wild card в квалификацию и прошел ее, обыграв №155 Жоффре Бланкано и №184 Лусиано Дардери.

До этого Берреттини-младший четыре раза выступал в квалификации турниров ATP, но не выиграл ни одного матча.

Теперь он поборется с .

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