Младший брат Берреттини впервые прошел круг на турнире ATP
842-я ракетка мира Якопо Берреттини вышел во второй круг турнира в Акапулько на отказе №78 Оскара Отте – 3:6, 7:6(3), 2:1. Немец снялся из-за травмы левого колена.
24-летний Якопо – брат 26-летнего Маттео Берреттини.
Это первая победа Берреттини-младшего в основной сетке турниров ATP. Он получил wild card в квалификацию и прошел ее, обыграв №155 Жоффре Бланкано и №184 Лусиано Дардери.
До этого Берреттини-младший четыре раза выступал в квалификации турниров ATP, но не выиграл ни одного матча.
Теперь он поборется с Алексом де Минауром.
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