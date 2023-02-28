Джокович о победе над Махачем на решающем тай-брейке: «Томаш точно играл не как 130-я ракетка мира. Мне с ним было очень тяжело»

Новак Джокович прокомментировал победу над Томашем Махачем в первом круге в Дубае. Серб обыграл чеха 6:3, 3:6, 7:6(1) и продлил победную серию до 18 матчей.

«Томаш точно играл не как 130-я ракетка мира. Мне с ним было очень тяжело. Но, когда это было необходимо, я находил другие варианты.

Я понимаю, что физически мог бы чувствовать себя лучше. Я требую от себя самых высоких стандартов, уровня и качества тенниса и подготовки.

Я залечивал травму последние несколько недель, и мне потребовалось немного времени, чтобы снова привыкнуть держать в руках ракетку. Я не так много играл в теннис до приезда в Дубай, поэтому надеюсь, что смогу повысить уровень тенниса по ходу турнира».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе