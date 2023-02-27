Надаль может выпасть из топ-10 впервые с 2005-го

Теги Рафаэль Надаль рейтинги ATP Феликс Оже-Альяссим Хуберт Хуркач Хольгер Руне Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль, который сейчас занимает восьмое место в рейтинге ATP, может выпасть из топ-10 в следующий понедельник.

Это случится, если одновременно выполнятся следующие условия

Если это не произойдет, но Надаль пропустит «Мастерс» в Индиан-Уэллс, он, скорее всего, все равно покинет десятку, так как сгорят 600 очков за прошлогодний финал.

Надаль ни разу не выпадал из топ-10, с тех пор как дебютировал там 25 апреля 2005 года.

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4 комментария

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atelos
Ответ Julian Slink
абсолютно без разницы! Рафа, главная цель РГ-23!
не сможет
+1
0
+1
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Stivi M.D.
Меньшее что беспокоит Рафу на данный момент
+3
0
+3
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Паскаль Шимбонда
18 лет из десятки не выпадал, чума!
Хотя были по карьере моменты, когда проседал уровень, травмы были, но все равно оставался в 10. Это конечно осень круто 💪🏻
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julian Slink
абсолютно без разницы!
Рафа, главная цель РГ-23!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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