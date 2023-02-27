Надаль может выпасть из топ-10 впервые с 2005-го
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль, который сейчас занимает восьмое место в рейтинге ATP, может выпасть из топ-10 в следующий понедельник.
Это случится, если одновременно выполнятся следующие условия
- №9 Феликс Оже-Альяссим дойдет до полуфинала в Дубае;
- №10 Хольгер Руне дойдет до полуфинала в Акапулько;
- №11 Хуберт Хуркач дойдет до финала в Дубае.
Если это не произойдет, но Надаль пропустит «Мастерс» в Индиан-Уэллс, он, скорее всего, все равно покинет десятку, так как сгорят 600 очков за прошлогодний финал.
Надаль ни разу не выпадал из топ-10, с тех пор как дебютировал там 25 апреля 2005 года.
Хотя были по карьере моменты, когда проседал уровень, травмы были, но все равно оставался в 10. Это конечно осень круто 💪🏻
Рафа, главная цель РГ-23!