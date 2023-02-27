Надаль может выпасть из топ-10 впервые с 2005-го

22-кратный чемпион «Больших шлемов» , который сейчас занимает восьмое место в рейтинге ATP, может выпасть из топ-10 в следующий понедельник.

Это случится, если одновременно выполнятся следующие условия

№9 дойдет до полуфинала в Дубае;

№10 дойдет до полуфинала в Акапулько;

№11 дойдет до финала в Дубае.

Если это не произойдет, но Надаль пропустит «Мастерс» в Индиан-Уэллс, он, скорее всего, все равно покинет десятку, так как сгорят 600 очков за прошлогодний финал.

Надаль ни разу не выпадал из топ-10, с тех пор как дебютировал там 25 апреля 2005 года.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе